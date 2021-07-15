Кыргызстан опередил по инфляции своих партнеров по ЕАЭС

В ЕАЭС отмечалось повышение потребительских цен и тарифов, за исключением Армении, где отмечено снижение на 0,8 процента. Об этом сообщается на сайте Нацстаткома.

В июне 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го наиболее высокий уровень инфляции (7,3 процента) в потребительском секторе экономики зафиксирован в Кыргызстане, а в Армении, напротив, отмечался ее минимальный уровень (3,8 процента).

При этом в Кыргызстане в наибольшей мере возросли цены и тарифы на продовольственные товары (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий) - на 10,5 процента. Максимальный прирост цен на непродовольственные товары (на 6,3 процента) и на услуги (на 5,1 процента) зафиксирован в Беларуси.