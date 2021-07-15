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Кыргызстан опередил по инфляции своих партнеров по ЕАЭС

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- Александра Василькова
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В ЕАЭС отмечалось повышение потребительских цен и тарифов, за исключением Армении, где отмечено снижение на 0,8 процента. Об этом сообщается на сайте Нацстаткома.

В июне 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го наиболее высокий уровень инфляции (7,3 процента) в потребительском секторе экономики зафиксирован в Кыргызстане, а в Армении, напротив, отмечался ее минимальный уровень (3,8 процента).

При этом в Кыргызстане в наибольшей мере возросли цены и тарифы на продовольственные товары (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий) - на 10,5 процента. Максимальный прирост цен на непродовольственные товары (на 6,3 процента) и на услуги (на 5,1 процента) зафиксирован в Беларуси.


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URL: https://www.vb.kg/403577
Теги:
инфляция, ЕАЭС, Кыргызстан, экономика
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