Столица готовится к осенне-зимнему отопительному сезону

В здании столичного муниципалитета состоялось очередное заседание оперативного штаба по подготовке к предстоящему отопительному периоду, на котором с докладами выступили акимы четырех районов города, руководители городских структурных подразделений и муниципальных предприятий.

КП "Бишкектеплоэнерго" уже подготовлено 27 котельных. Подготовка всех 66 котельных будет завершена до 1 октября текущего года.

В целях газификации ОсОО "Газпром Кыргызстан" выполнило строительство магистральных газопроводов в 25 жилых массивах города. В этом году планируется газифицировать два жилмассива. Уже завершены строительно-монтажные работы газораспределительных сетей в жилом массиве Алтын-Ордо, ведутся работы в жилом массиве Рухий-Мурас.

Акимиатами проводится разъяснительная работа среди населения жилых массивов, а также подомовое оповещение жителей индивидуальных жилых домов, расположенных в жилмассивах о необходимости подключения к газораспределительным сетям.

Мэрией столицы совместно с ОАО "Северэлектро" разработан план мероприятий по соблюдению лимитов потребления электрической энергии и мощности по городу.