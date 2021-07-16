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Столица готовится к осенне-зимнему отопительному сезону

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- Айжан Мамбеталиева
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В здании столичного муниципалитета состоялось очередное заседание оперативного штаба по подготовке к предстоящему отопительному периоду, на котором с докладами выступили акимы четырех районов города, руководители городских структурных подразделений и муниципальных предприятий.

КП "Бишкектеплоэнерго" уже подготовлено 27 котельных. Подготовка всех 66 котельных будет завершена до 1 октября текущего года.

В целях газификации ОсОО "Газпром Кыргызстан" выполнило строительство магистральных газопроводов в 25 жилых массивах города. В этом году планируется газифицировать два жилмассива. Уже завершены строительно-монтажные работы газораспределительных сетей в жилом массиве Алтын-Ордо, ведутся работы в жилом массиве Рухий-Мурас.

Акимиатами проводится разъяснительная работа среди населения жилых массивов, а также подомовое оповещение жителей индивидуальных жилых домов, расположенных в жилмассивах о необходимости подключения к газораспределительным сетям.

Мэрией столицы совместно с ОАО "Северэлектро" разработан план мероприятий по соблюдению лимитов потребления электрической энергии и мощности по городу.


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URL: https://www.vb.kg/403581
Теги:
мэрия, отопительный сезон, Бишкек
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