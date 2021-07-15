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Мевлют Чавушоглу: Почему мы должны решительно вести борьбу с ФЕТО/FETÖ?

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Международное сообщество часто выражает осуждение терроризма во всех его формах и проявлениях и свою решимость бороться с терроризмом. Это уместно, поскольку терроризм остается серьезной угрозой общей безопасности, благополучию, ценностям и перспективам светлого будущего для всего человечества.

Феномен терроризма претерпел преобразование в последние годы. В этом процессе, по мере того как цели и средства террористических организаций расширялись, их действия приобретали новые масштабы. С развитием социальных, экономических и технологических достижений террористические организации пытаются приспособиться к быстро развивающейся международной среде. Некоторые из террористических группировок не проявляют себя открыто и прикрываются за коварно созданными средствами пропаганды. Эта ситуация требует пересмотра нашей глобальной контртеррористической стратегии. Для эффективной борьбы с терроризмом необходимы всестороннее восприятие и осведомленность о террористических организациях нового поколения, новая точка зрения и твердая политическая воля, которую международное сообщество должно проявить в этом направлении.

Перед лицом новой угрозы терроризма пора сломать стереотипы, пересмотрев наши устоявшиеся предположения. Новым видом террористической организации является "Террористическая организация "Фетуллах" (ФЕТО/FETÖ), и борьба Турции с ней являются ярким примером в этом отношении.

15 июля 2016 года Турция столкнулась с жестокой попыткой государственного переворота со стороны ФЕТО/FETÖ. ФЕТО/FETÖ - секретная террористическая организация, проникшая в государственные органы, пыталась свергнуть демократию и свергнуть демократически избранное правительство с помощью оружия. Той темной ночью в результате террористических актов ФЕТО/FETÖ погибли 251 граждан нашей страны и более 2000 наших граждан получили ранения. Государственные учреждения, особенно наш Парламент и Администрация Президента, в которых воплощена свободная воля нации, подвергались тяжелым атакам с применением танков, военных самолетов и вертолетов.

Как могли члены ФЕТО/FETÖ быть такими жестокими по отношению к турецкому народу в ту ночь? Как они стали настолько враждебными к избранному правительству и законному конституционному порядку? Ответы, которые мы дадим на эти вопросы, могут содержать подсказки о возникновении и структурировании этой чрезвычайно опасной структуры, которая эффективно действует в некоторых странах.

Члены этой организации подвергаются идеологическому просвещению и "промыванию мозгов" путем злоупотребления самыми священными национальными и духовными ценностями, в основном в так называемых учебных заведениях в виде школ, языковых центров или общежитий в Турции и других странах. Их мировоззрение также было сформировано вокруг сфабрикованного мифа о мудрости, построенного вокруг Фетуллаха Гюлена, главаря ФЕТО/FETÖ, который был объявлен так называемым "Имамом Вселенной". Искажённая иерархия внутри ФЕТО/FETÖ заставляет рассматривать его приказы как абсолютную истину, и они не могут быть подвергнуты сомнению, даже если противоречат демократическим ценностям и правам человека. ФЕТО/FETÖ настолько промыли мозги молодым людям, чтобы обеспечить их полную лояльность, что в конечном итоге они отдалились от своих друзей и даже от своих семей. Собственно говоря, путчисты, входящие в состав ФЕТО/FETÖ, как дистанционно управляемые роботы после получения приказа не поколебились направить оружие на своих коллег и соратников в ночь на 15 июля и убить их.

Лица, связанные с ФЕТО/FETÖ, также умеют скрывать себя, выдавая себя за различных личностей в обществе, в котором они живут. Организация специально нацелена на гражданскую, военную и охранную бюрократию. Конечная цель всего этого структурирования - захват государственных институтов.

Опыт Турции до попытки государственного переворота полон примеров незаконных методов, к которым ФЕТО/FETÖ может прибегнуть для реализации своей программы. К ним относятся шантаж политиков и бюрократов, систематический обман на экзаменах с целью устройства своих членов в государственные учреждения, манипуляции, предъявление вымышленных исков для возбуждении судебных разбирательств против своих оппонентов и с этой целью использование СМИ, бизнеса, школ и сетей НПО.

Первой явной целью ФЕТО/FETÖ является Республика Турция. По этой причине они ведут систематическую черную пропагандистскую деятельность, направленную на то, чтобы направить международное общественное мнение против Турции. Однако я хотел бы поделиться следующим дружеским советом: было бы серьезной ошибкой думать, что ФЕТО/FETÖ представляет собой угрозу только для Турции. Нет сомнений в том, что расследования, которые будут начаты в странах, где находится ФЕТО/FETÖ, выявят множество незаконных действий, нарушающих законы страны, в которой они расположены: от финансовой коррупции до мошенничества при подаче заявлений на получение виз и убежища. Этим странам давно пора сделать этот шаг.

Вопреки утверждениям членов организации, ФЕТО/FETÖ является не стороной политического конфликта в Турции, а сетью кровавого террора и преступности. Представленные в Великом Национальном Собрании Турции все политические партии, находящиеся у власти или оппозиционные партии, рассматривают ФЕТО/FETÖ как террористическую и преступную сеть.

Мое сообщение ясное. Мы должны действовать вместе с той же решимостью и против всех террористических организаций, включая FETÖ, независимо от их формы. С теми, кто совершает террористические акты, нельзя идти на компромис. Как и в случае с ФЕТО/FETÖ, мы должны защищать демократию и свободу, принимая во внимание скрытое лицо терроризма. Этим мы обязаны нашим гражданам, жертвам терроризма и будущим поколениям.

Мевлют Чавушоглу

Министр Иностранных Дел Республики Турция


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URL: https://www.vb.kg/403583
Теги:
МИД, Турция, терроризм, Фетхуллах Гюлен
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