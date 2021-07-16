Кыргызстан вместе со странами ЕАЭС реализует новый масштабный проект

В Евразийском экономическом союзе приступают к реализации проекта "Цифровое техническое регулирование". Основная его цель – цифровизация процессов формирования обязательных требований к продукции, разработки техрегламентов и перечней международных и региональных стандартов в сфере технического регулирования.

Решение о запуске данного проекта принял Совет Евразийской экономической комиссии. Как отметили в ЕЭК, это масштабный проект, по итогам которого будут оцифрованы более десяти тысяч документов.

"Проект "Цифровое техническое регулирование ЕАЭС" обеспечит цифровую трансформацию системы технического регулирования, в том числе реинжиниринг и цифровизацию процессов взаимодействия всех участников рынка", – подчеркнул министр по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.

В частности, речь идет об изготовителях, экспортерах, импортерах, поставщиках, потребителях, органах, осуществляющих оценку соответствия, уполномоченных органах государств TF"C по техническому регулированию, национальных органах по стандартизации, аккредитации и других организаций.

"Задачи этого цифрового проекта очень амбициозны – мы ожидаем, что он станет новым драйвером развития и интеграции в сфере технического регулирования, позволит вывести систему на принципиально новый уровень. Его реализация позволит ускорить создание и вывод на рынок новой продукции, отвечающей актуальным обязательным требованиям, сократить затраты на проведение процедур оценки соответствия и время разработки технических регламентов Союза", – отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

Проект разработан в соответствии с Основными направлениями реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года, утвержденными решением Высшего Евразийского экономического совета. Его предусматривается реализовать в три этапа. В 2021 году будет развернута работа, в 2022–2023 годах – разработана система сервисов, в 2023–2024 годах планируется наполнение, ввод наднационального компонента и сервисов в промышленную эксплуатацию. Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств ЕЭК.