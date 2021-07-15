Новый закон о выборах сохраняет плюсы пропорциональной системы, - политолог

Председатель общественного фонда "Институт мира и развития Центральной Азии" Бакытбек Жумагулов считает, что дорабатываемый закон о выборах депутатов парламента даст новое дыхание и новые возможности для новых политических партий.

- События октября 2020 года после парламентских выборов показали кризис политических партий, которые были призваны представлять интересы народа, электората, но мы увидели кризис пропорциональной системы. Сейчас мы наблюдаем недоверие со стороны граждан к политическим партиям, потому что лидеры начали использовать партии в своих узкокорыстных и личностных интересах. При закрытых списках появилась "золотая десятка" и осуществлялся торг за места в десятке и двадцатке. Из-за этого была утеряна связь между избирателем, политическими партиями и депутатами парламента, - говорит аналитик.

По его словам, изменения которые вводятся в настоящее время в избирательное законодательство, в целом меняют избирательную систему.

- Они направлены на сохранение положительных сторон пропорциональной системы, при котором была женская квота, молодежная квота и квота для ЛОВЗ, чтобы интересы этих социальных групп были представлены. Это положительные стороны пропорциональной системы, - сказал председатель ОФ "Институт мира и развития Центральной Азии".

В то же время снижение избирательного порога до 3-х процентов будет давать новое дыхание и новые возможности для новых политических партий заявить о себе и попасть в парламент, считает эксперт.

- Внедрение мажоритарной системы будет укреплять связь между избирателями и парламентариями-одномандатниками. И будет способствовать активизации и укреплению роли политических партий, – заключил он.