Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 99.42 - 100.67

Лидеры диаспор Москвы осудили действия участников конфликта 12 июля

217  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В правительстве Москвы состоялся круглый стол под председательством руководителя столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталия Сучкова. Основной темой обсуждения стали негативные события, происшедшие в последние дни в подмосковном городе Химки и в районе Кузьминки Москвы.

В Химках, напомним, получили ножевые ранения несколько граждан Кыргызстана, что повлекло затем массовую драку мигрантов в Кузьминках 12 июля.

В совещании приняли участие ответственные сотрудники Центра по противодействию экстремизму, УФСБ по Москве и Московской области, Федерального агентства по делам национальностей, департамента торговли и услуг Москвы, руководители и представители кыргызской, таджикской и узбекской диаспоральных общественных организаций.

Как сообщается, были высказаны позиции каждой из сторон участников совещания. Отмечена необходимость целенаправленной деятельности таких организаций в проведении профилактической воспитательной работы среди своих соотечественников. Также подчеркнута важность тесного взаимодействия соответствующих органов власти с диаспоральной общественностью.

В завершении было принято обращение лидеров и представителей национальных общин и диаспор к своим соотечественникам. Они осудили действия участников конфликта в Кузьминках. И обратились к кыргызам, таджикам и узбекам с призывом не поддаваться на провокации.

"Мы, руководители и представители кыргызских, таджикских и узбекских национальных общин и диаспор, обращаемся к иностранным гражданам из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, находящимся в Москве, с призывом не поддаваться на любые провокационные попытки втягивания вас в противоправные действия. Это необходимо для обеспечения межнационального мира и согласия в Москве, для недопущения конфликтов между отдельными группами граждан и для вашего дальнейшего спокойного пребывания на территории России", - говорится в документе.

Представители диаспор также призвали своих соотечественников строго соблюдать законы РФ.

"Убедительно просим вас, - заявили они, - на территории РФ не принимать участия в несанкционированных акциях и собраниях, призываем строго соблюдать ее законы, демонстрировать лучшие образцы поведения, свойственные подавляющему большинству кыргызов, таджиков, узбеков, проживающих в Москве и на своей исторической родине. Выяснение отношений, тем более с применением насилия, рассматривается нами как проявление пещерного национализма и экстремизма, сознательно ведущего к разрушению мирных отношений между общинами и диаспорами многих народов, проживающих в Москве".

"Москва всегда была, есть и будет центром единения национальных культур, религий и межнационального созидания. Она гостеприимно распахнула свои двери и предоставила вам возможность трудиться в столице, зарабатывать и содержать свои семьи, выстраивать свое будущее. Общественная безопасность и правопорядок, межнациональный мир и стабильность в РФ и ее столице - городе Москве - зависят от каждого из нас, независимо от того, являемся мы гражданами России или других стран", - отмечается в обращении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403586
Теги:
миграция, диаспора, Москва, массовая драка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  