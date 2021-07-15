Лидеры диаспор Москвы осудили действия участников конфликта 12 июля

В правительстве Москвы состоялся круглый стол под председательством руководителя столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталия Сучкова. Основной темой обсуждения стали негативные события, происшедшие в последние дни в подмосковном городе Химки и в районе Кузьминки Москвы.

В Химках, напомним, получили ножевые ранения несколько граждан Кыргызстана, что повлекло затем массовую драку мигрантов в Кузьминках 12 июля.

В совещании приняли участие ответственные сотрудники Центра по противодействию экстремизму, УФСБ по Москве и Московской области, Федерального агентства по делам национальностей, департамента торговли и услуг Москвы, руководители и представители кыргызской, таджикской и узбекской диаспоральных общественных организаций.

Как сообщается, были высказаны позиции каждой из сторон участников совещания. Отмечена необходимость целенаправленной деятельности таких организаций в проведении профилактической воспитательной работы среди своих соотечественников. Также подчеркнута важность тесного взаимодействия соответствующих органов власти с диаспоральной общественностью.

В завершении было принято обращение лидеров и представителей национальных общин и диаспор к своим соотечественникам. Они осудили действия участников конфликта в Кузьминках. И обратились к кыргызам, таджикам и узбекам с призывом не поддаваться на провокации.

"Мы, руководители и представители кыргызских, таджикских и узбекских национальных общин и диаспор, обращаемся к иностранным гражданам из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, находящимся в Москве, с призывом не поддаваться на любые провокационные попытки втягивания вас в противоправные действия. Это необходимо для обеспечения межнационального мира и согласия в Москве, для недопущения конфликтов между отдельными группами граждан и для вашего дальнейшего спокойного пребывания на территории России", - говорится в документе.

Представители диаспор также призвали своих соотечественников строго соблюдать законы РФ.

"Убедительно просим вас, - заявили они, - на территории РФ не принимать участия в несанкционированных акциях и собраниях, призываем строго соблюдать ее законы, демонстрировать лучшие образцы поведения, свойственные подавляющему большинству кыргызов, таджиков, узбеков, проживающих в Москве и на своей исторической родине. Выяснение отношений, тем более с применением насилия, рассматривается нами как проявление пещерного национализма и экстремизма, сознательно ведущего к разрушению мирных отношений между общинами и диаспорами многих народов, проживающих в Москве".

"Москва всегда была, есть и будет центром единения национальных культур, религий и межнационального созидания. Она гостеприимно распахнула свои двери и предоставила вам возможность трудиться в столице, зарабатывать и содержать свои семьи, выстраивать свое будущее. Общественная безопасность и правопорядок, межнациональный мир и стабильность в РФ и ее столице - городе Москве - зависят от каждого из нас, независимо от того, являемся мы гражданами России или других стран", - отмечается в обращении.