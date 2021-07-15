В Кыргызстане вводят обязательную вакцинацию всех государственных служащих

Заместитель председателя кабмина Жылдыз Бакашова провела очередное заседание Республиканского оперативного штаба.

В ходе заседания обсуждены эпидемиологическая ситуация в стране, реализация льготных программ лекарственного обеспечения, а также ход проведения кампании по вакцинации, сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства

Жылдыз Бакашова отметила важность увеличения охвата населения вакцинацией.

"Нам необходимо наращивать темпы вакцинации. Полномочным представителям кабинета министров в регионах, мэрам городов необходимо взять под личный контроль ход вакцинации населения. Необходима качественная информационно-разъяснительная работа с гражданами о важности вакцинации", - сказала она.

По итогам заседания штаба дан ряд поручений государственным и местным органам власти.

Министерству здравоохранения и социального развития поручено:

-проводить ежедневный мониторинг и оценку процесса организации и проведения мероприятий по массовой вакцинации населения против коронавирусной инфекции с дальнейшим развертыванием плана вакцинации;

- в кратчайшие сроки разработать и внедрить на сайте ведомства новые разделы, включающие в себя: реестр организаций здравоохранения в разрезе областей, городов и районов, с указанием данных и телефонов руководства; реестр частных медицинских учреждений и лабораторий в разрезе областей, городов и районов; ежедневно обновляемую информацию о наличии свободных койко-мест в организациях здравоохранения, в которых лечат пациентов с коронавирусной инфекцией с указанием данных руководства и адресов этих организаций;

- обеспечить надлежащие температурные режимы условия хранения и транспортировки вакцин;

- в трехдневный срок внедрить онлайн запись и реестр вакцинированных граждан.

Руководителям государственных органов, полномочным представителям Кабинета Министров в областях, мэрам городов Бишкек и Ош поручено в кратчайшие сроки организовать работу по обязательной вакцинации государственных и муниципальных служащих центральных и подведомственных подразделений, не имеющих медицинских противопоказаний для вакцинации;

Министерству чрезвычайных ситуаций поручено обеспечить питанием медицинских работников, задействованных в работе круглосуточных прививочных пунктов, в местах и количестве, определяемых Министерством здравоохранения и социального развития.

Полномочным представителям Кабинета Министров в областях, мэрам городов Бишкек и Ош поручено взять под личный контроль вопрос массовой вакцинации населения на вверенных территориях.