В Кыргызстане вводят обязательную вакцинацию всех государственных служащих

Заместитель председателя кабмина Жылдыз Бакашова провела очередное заседание Республиканского оперативного штаба.
В ходе заседания обсуждены эпидемиологическая ситуация в стране, реализация льготных программ лекарственного обеспечения, а также ход проведения кампании по вакцинации, сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства
Жылдыз Бакашова отметила важность увеличения охвата населения вакцинацией.
"Нам необходимо наращивать темпы вакцинации. Полномочным представителям кабинета министров в регионах, мэрам городов необходимо взять под личный контроль ход вакцинации населения. Необходима качественная информационно-разъяснительная работа с гражданами о важности вакцинации", - сказала она.
По итогам заседания штаба дан ряд поручений государственным и местным органам власти.
Министерству здравоохранения и социального развития поручено:
-проводить ежедневный мониторинг и оценку процесса организации и проведения мероприятий по массовой вакцинации населения против коронавирусной инфекции с дальнейшим развертыванием плана вакцинации;
- в кратчайшие сроки разработать и внедрить на сайте ведомства новые разделы, включающие в себя: реестр организаций здравоохранения в разрезе областей, городов и районов, с указанием данных и телефонов руководства; реестр частных медицинских учреждений и лабораторий в разрезе областей, городов и районов; ежедневно обновляемую информацию о наличии свободных койко-мест в организациях здравоохранения, в которых лечат пациентов с коронавирусной инфекцией с указанием данных руководства и адресов этих организаций;
- обеспечить надлежащие температурные режимы условия хранения и транспортировки вакцин;
- в трехдневный срок внедрить онлайн запись и реестр вакцинированных граждан.
Руководителям государственных органов, полномочным представителям Кабинета Министров в областях, мэрам городов Бишкек и Ош поручено в кратчайшие сроки организовать работу по обязательной вакцинации государственных и муниципальных служащих центральных и подведомственных подразделений, не имеющих медицинских противопоказаний для вакцинации;
Министерству чрезвычайных ситуаций поручено обеспечить питанием медицинских работников, задействованных в работе круглосуточных прививочных пунктов, в местах и количестве, определяемых Министерством здравоохранения и социального развития.
Полномочным представителям Кабинета Министров в областях, мэрам городов Бишкек и Ош поручено взять под личный контроль вопрос массовой вакцинации населения на вверенных территориях.