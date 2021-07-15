Минздравсоцразвития объединил четыре цифровых сервиса на одном сайте.

В Минздравсоцразвития сообщили, что в целях оперативного получения информации гражданами по вопросам вакцинации против COVID-19 и предотвращения дополнительных личных контактов, разработаны и запущены новые цифровые сервисы на официальном веб-сайте vc.emed.gov.kg.

Так,в тестовом, но полнофункциональном режиме на сегодня запущенны 4 сервиса:

Цифровой "Сертификат о вакцинации против COVID-19"

Данный сервис разработан для обеспечения граждан получения в безопасном и удаленном режиме сертификата о получении вакцины против COVID-19. Для этого пользователям сервиса достаточно войти в раздел "Сертификат" на официальном веб-сайте и ввести необходимые данные:

- для граждан КР: заполнить соответствующие поля персональным идентификационным номером (ПИН), серией и номером ID-карты.

- для иностранных граждан: заполнить соответствующее поле номером паспорта или фамилией и именем.

Сертификаты выводятся в pdf формате с присвоенным индивидуальным QR-кодом.

Интерактивная карта прививочных пунктов и справочник прививочных пунктов

Также для удобства в выборе пунктов вакцинации была запущена интерактивная карта пунктов вакцинации. С помощью данной интерактивной карты любой желающий имеет возможность посмотреть местоположение пунктов вакцинации, номера телефонов пунктов, доступные вакцины в выбраном пункте и записаться в электронную очередь при нажатии на метку.

Для оперативности поиска в интерактивной карте реализованы специальные фильтры, которые упрощают поиск нужных прививочных пунктов: по вакцинам, по областям, по наименованию прививочных пунктов.

Также в данном сервисе предусмотрена возможность просмотра списка прививочных пунктов в табличном виде, где также предусмотрена электронная запись путем клика на отдельные пункты.

Онлайн запись на получение вакцины

В рамках кампании по вакцинации с целью обеспечения населения удобными способами записи на вакцинацию, Минздравсоцразвития запустило сервис онлайн записи граждан, желающих пройти вакцинацию. Цифровой сервис доступен по адресу. Пользователи сервиса путем заполнения необходимых полей (ФИО, ПИН) имеют возможность выбрать удобный пункт вакцинации, время получения вакцины и записаться на получение вакцины.

Статистика по вакцинированным

На официальном веб-сайте в целях обеспечения максимальной прозрачности процесса республиканской кампании по вакцинации Минздравосоцразвития также запустило систему статистической информации по вакцинации против COVID-19. Пользователям будут доступны актуальные данные по Кыргызской Республике, в разрезе регионов, возраста привившихся, пола, а также другой информации.