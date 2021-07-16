ГУВД: экс-чиновник задержан по делу о незаконном предоставлении гражданства

Следственной службой ГУВД города Бишкека в ходе досудебного производства по статье 319 (Коррупция) УК КР расследуемого по незаконному предоставлению гражданства Кыргызский Республики гражданам Турции, был задержан гражданин А.Э. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что задержанный ранее занимал должность ответственного секретаря Комиссии по вопросам гражданства при президенте КР. Он водворен в ИВС ГУВД города Бишкек.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех причастных лиц к совершенному преступлению.

В сообщении ГУВД не раскрывается имя экс-чиновника, однако, если судить по инициалам, то, вероятно задержан Апилов Эрнист, занимавший должность ответственного секретаря Комиссии по вопросам гражданства при президенте с 2015 года до ноября 2019 года.