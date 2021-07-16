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Азиз Суракматов выплатил 150 млн сомов ущерба в рамках сделки со следствием

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- Александра Василькова
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Постановлением Первомайского районного суда экс-мэру города Бишкек Азизу Суракматову мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде до окончания срока следствия по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ)

Отмечено, что в ходе расследования досудебного производства, в соответствии с Уголовно-процессуальным законодательством КР, с Суракматовым заключено процессуальное соглашение о сотрудничестве со следствием, согласно которому экс-мэр дал показания по фактам незаконного выделения иных земельных участков на территории города Бишкек.

Кроме того, онтакже выплатил в качестве возмещения ущерба 150 миллионов сомов из 170 миллионов сомов. Остаток ущерба будет возмещаться Азизом Суракматовым согласно графика погашения.

По уголовному делу проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление иных всех причастных к данному делу лиц.


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URL: https://www.vb.kg/403599
Теги:
Азиз Суракматов, ГКНБ, коррупция
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