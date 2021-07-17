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Афиша: Где провести время с пользой в Бишкеке в эти выходные?

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- Анастасия Карелина
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В M'Art gallery продолжает работу выставка кукол "Ангелы бывают разные..."

Экспозиция в уютной M'Art gallery, расположенной на территории выставочного зала Союза художников Кыргызской Республики "Дубовый парк", представляет вниманию горожан и гостей нашего города действительно уникальные произведения. Авторы этих кукол – талантливые отечественные мастера. Сами работы существуют в единственном экземпляре.

Экспозиция организована Гильдией кукольников Кыргызстана. Около десяти отечественных мастеров принесли сюда свои неповторимые авторские произведения. Бишкекчане могут увидеть и оценить работы Натальи Копытовой, Николая Жестовского, Марии Олехнович, Анны Зотовой, Тамары Попковой, Гели Ворониной и ее дочери Ольчи Пихоты, Татьяны и Андрея Белоус, Ольги Хмелевой, Майи Таш.

Вход свободный.

Приходите в любой день недели, кроме понедельника (выходной) с 12 до 18 часов.

Выставка будет работать до конца месяца.

M'Art gallery находится на первом этаже выставочного зала Союза художников Кыргызской Республики – галереи "Дубовый парк" по адресу: улица Пушкина, 78 А.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает горожан посетить фондовую выставку "Поколений связующая нить"

В экспозицию вошли живописные произведения народного художника Киргизской ССР Александра Игнатьева и членов его семьи: супруги Диль-Афруз Асылбековой, дочери Диль-Фируз, и зятя - народного художника Киргизской ССР Теодора Герцена.

Посетить выставку можно до 30 августа.

Музей работает все дни недели кроме понедельника, и последней пятницы месяца (санитарный день).

Приходите в музей с 11 до 16 часов.

КНМИИ имени Гапара Айтиева находится по адресу: улица Абдрахманова, 196.


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URL: https://www.vb.kg/403604
Теги:
выставка, искусство, музей, Бишкек
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