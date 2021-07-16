В Кыргызстане утвердили жилищную программу "Мой дом 2021–2026"

В целях обеспечения граждан Кыргызстана доступным жильем кабинет министров утвердил жилищную программу "Мой дом 2021–2026". Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Основные направления программы:
Согласно принятому решению, также утвержден план по реализации жилищной программы "Мой дом 2021–2026" и определен порядок отбора участников указанной программы.
Отмечается, что список участников программы правительства "Доступное жилье 2015–2020" включается в формируемый список участников жилищной программы "Мой дом 2021–2026".