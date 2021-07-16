В Кыргызстане утвердили жилищную программу "Мой дом 2021–2026"

В целях обеспечения граждан Кыргызстана доступным жильем кабинет министров утвердил жилищную программу "Мой дом 2021–2026". Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Основные направления программы:

повышение доступности государственного ипотечного кредитования путем снижения процентной ставки до 4 процентов годовых, а также развитие механизма арендного жилья с последующим выкупом; привлечение средств в сектор госипотечного жилищного кредитования с последующим выпуском и размещением ценных бумаг; формирование собственного жилищного фонда для последующего предоставления гражданам страны; работа с международными донорами по вопросам привлечения инвестиций в сектор госипотечного жилищного кредитования.

Согласно принятому решению, также утвержден план по реализации жилищной программы "Мой дом 2021–2026" и определен порядок отбора участников указанной программы.

Отмечается, что список участников программы правительства "Доступное жилье 2015–2020" включается в формируемый список участников жилищной программы "Мой дом 2021–2026".