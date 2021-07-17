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Внедрение системы электронных счет-фактур повысило уровень поступления НДС

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- Александра Василькова
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После внедрения системы электронный счет-фактура отмечается рост поступлений по НДС в бюджет республики, что свидетельствует о сокращении объема теневой экономики, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).

Так, НДС на товары и услуги, произведенные на территории Кыргызской Республики за 1-е полугодие текущего года, составил 7101,7 миллиона сомо. Превышение по сравнению с уровнем прошлого года составило 51 процент или 2,4 миллиарда сом.

За 6 месяцев 2021 года поступления от НДС на импорт из ЕАЭС составили 11 миллиардов 391,3 миллиона сомов, что больше аналогичного периода 2020 года на 4,1 миллиарда сомов.

Напомним, с 1 июля 2020 года внедрена информационная система "Электронный счет-фактура". В соответствии с постановлением Правительства КР от 19 июня 2020 года все плательщики НДС и субъекты, осуществляющие импорт и/или экспорт товаров, перешли на обязательное применение ЭСФ.

По состоянию на 6 июля 2021 года в Кыргызстане число пользователей электронными счет-фактурами через год после запуска системы регистрацию в информационной системе ЭСФ прошли 14 тысяч 77 налогоплательщиков. Им выписаны 6 миллиона 703 тысяч 922 счетов-фактур на общую сумму оборота 935 миллиарда 941,1 миллионов сомов.

"В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации применение ЭСФ на сегодняшний день является эффективной мерой по минимизации контактов населения с налоговой службой и сокращению теневой составляющей рынка. Процесс регистрации проходил полностью в режиме онлайн и не потребовал ни единого посещения налоговых органов со стороны налогоплательщиков. Кроме того, благодаря системе ЭСФ в режиме реального времени выявляются попытки со стороны отдельных налогоплательщиков выставить счет-фактуры давно ликвидированным субъектам, лицам без учетной налоговой регистрации и другие схемы ухода от налогообложения", - отмечают в ГНС.


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URL: https://www.vb.kg/403609
Теги:
ГНС, налоги, НДС, Кыргызстан
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