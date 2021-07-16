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ГКНБ задержал активного члена МТО, планировавшего терракт в Кыргызстане

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- Александра Василькова
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Пресечена деятельность активного члена международной террористической организации, об этом сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

Уточняется, что 14 июля 2021 года ГКНБ в рамках контртеррористических мероприятий нейтрализовал деятельность гражданина КР Г.М., прибывшего из зоны вооруженного конфликта с целью проведения террористического акта в Кыргызстане.

Установлено, что задержанный проходил террористическую подготовку и участвовал в боевых действиях на территории Афганистана в составе одной из международных террористических организаций.

ГКНБ продолжает мероприятия по выявлению и пресечению деятельности членов и сторонников международного терроризма на территории страны.


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URL: https://www.vb.kg/403614
Теги:
ГКНБ, задержание, терроризм, Кыргызстан
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