ГКНБ задержал активного члена МТО, планировавшего терракт в Кыргызстане

Пресечена деятельность активного члена международной террористической организации, об этом сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

Уточняется, что 14 июля 2021 года ГКНБ в рамках контртеррористических мероприятий нейтрализовал деятельность гражданина КР Г.М., прибывшего из зоны вооруженного конфликта с целью проведения террористического акта в Кыргызстане.

Установлено, что задержанный проходил террористическую подготовку и участвовал в боевых действиях на территории Афганистана в составе одной из международных террористических организаций.

ГКНБ продолжает мероприятия по выявлению и пресечению деятельности членов и сторонников международного терроризма на территории страны.