Очередной выпуск программы "Орел и решка" будет посвящен Кыргызстану

В Кыргызстане прошли съемки популярной телепрограммы "Орел и Решка". Об этом сообщил Департамент туризма при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики.

Команда программы "Орел и Решка" в июле посетила Ошскую, Джалал-Абадскую, Иссык-Кульскую и Чуйскую области нашей республики. Съемочная группа тесно сотрудничала с Департаментом туризма. Поддержка была оказана и администрацией президента.

Поклонники программы знают, что каждый раз двое ее ведущих отправляются в новую страну и исследуют ее с разных точек зрения. Перед началом путешествия ведущие бросают монетку. Тот, кто проиграет, должен будет прожить в незнакомой стране два дня, имея в кармане всего 100 американских долларов или 70 евро. Выигравший имеет возможность ни в чем себе не отказывать, тратя неограниченное количество средств с золотой карты.

В новом выпуске "Орла и Решки" бедный и богатый туристы исследуют Кыргызстан. Замечу, что это не первый выпуск программы, посвященный нашей стране. Несколько лет назад "Орел и Решка" уже побывали в горной республике.

Вообще команду программы удивить чем-либо сложно. Но сейчас это, кажется, удалось. Гости остались довольны и организацией, и подготовкой к съемкам. Кыргызстан привел их в восторг своей величественной мощью и неземной красотой. Задача была еще и в том, чтобы показать всем, что путешествовать по Кыргызстану и отдыхать здесь безопасно.

Кыргызстан обладает мощным туристским потенциалом. Его богатая история и культура, прекрасная природа, гостеприимство и искренность местных жителей не могут не привлекать людей со всего мира. Горный, приключенческий, этно и эко, культурно-познавательный, зимний, курортно-рекреационный туризм, спелеотуризм, альпинизм, скалолазание, ледолазание, медицинский туризм на сегодняшний день являются трендовыми направлениями в туристической сфере Кыргызстана.

Департамент туризма выражает благодарность компании Дестинация Ош, ГУОБДД МВД КР по Ошской и Джалал-Абадской областям, включая туристскую милицию в Ошской области и Оше, ГУОБДД по Бишкеку, Чуйской и Иссык-Кульской областям и туристскую милицию Бишкека, Чуйской и Иссык-Кульской областей, международных партнеров по развитию GIZ и Helvetas, туроператора "Ак-Сай трэвел", отель "Три короны", этнокомплекс Супара, ОАО "Манас", мецената Сахиба Сулиева за оказанную поддержку и помощь в проведении съемок "Орла и Решки".

Выпуск программы "Орел и Решка", посвященный Кыргызстану, согласно графику, должен выйти в эфир уже в сентябре.