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Эмомали Рахмон побывал сегодня на приграничной с Афганистаном территории

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Сегодня, 16 июля, президент страны Эмомали Рахмон отправился в места дислокации военнослужащих Погранвойск республики и ознакомился состоянием боеготовности регулярных частей и подразделений этой структуры на территории районов Пяндж и Хамадони Хатлонской области.

Осмотр Эмомали Рахмона начал с базы погранотряда Пянджского района. К его встрече выстроились более 2 тысяч человек из числа личного состава подразделений и мобилизованных резервов.

О готовности подразделений и частей ему доложил командир Пянджского пограничного отряда подполковник Дониёр Файзуллозода.

Выступая перед собравшимися, Эмомали Рахмон подчеркнул, что высший критерий патриотизма и почитания Родины, нации и независимого государства - это есть служение Родине и защита ее границ.

Говоря о ситуации в Афганистане, президент подчеркнул, что охрана границы Таджикистана с этой соседней страной является "особо важной не только для безопасности нашей страны, но и для обеспечения безопасности СНГ, более того – Европейского Союза.

После его выступления начался военный парад частей и резервных сил. В нем приняли участие военнослужащие силовых структур, правоохранительных органов и мобилизационных резервов зоны территориальной обороны.

Затем глава государства провел отдельную беседу с личным составом мобилизационных резервов.

Представители резерва заявили, что они всегда готовы защитить "каждую пядь родной земли и в любой ситуации, получив первый сигнал тревоги, во взаимодействии с Вооруженными силами страны будут находиться на первых позициях".

Далее Эмомали Рахмон также ознакомился с военной техникой и вооружением, посмотрел продукцию, которая выращивается и собирается в подсобном хозяйстве Пянджского пограничного отряда.

Затем Эмомали Рахмон отправился в Хамадони, где также ознакомился с состоянием боевой готовности пограничников.

Там, выступая, Рахмон сообщил, что в период независимости 3 районных управления, 17 пограничных отрядов, 2 спецподразделения, отдельная авиационная эскадрилья, 7 пограничных комендатур, 158 пограничных пунктов наблюдения, 35 пограничных пунктов пропуска, Военный пограничный институт, Гимназия "Наследники Великого Кира", 4 учебных центра, 3 военных госпиталя, 5 воинских частей в сфере технического обеспечения, а также построено 187 вспомогательных объектов.

С целью усиления защиты уязвимых участков границы с Афганистаном в сотрудничестве с другими структурами и властями дополнительно построено 92 пограничных пункта пропуска и реконструировано 173 пограничных объекта.

По его словам, за последние несколько лет в результате деятельности пограничного отряда "Хамадони" в сотрудничестве с другими правоохранительными органами республики было изъято и конфисковано более 25 тонн наркотиков, 1200 стволов оружия и 6300 единиц боеприпасов.

После выступления Главы государства прошел военный парад офицеров и солдат правоохранительных органов и мобилизационных резервов.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/403619
Теги:
Афганистан, граница, Таджикистан, Эмомали Рахмон
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