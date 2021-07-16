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США, РУз, Афганистан и Пакистан создали новую площадку для консультаций

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Представители США, Узбекистана, Афганистана и Пакистана 15 июля в Ташкенте приняли решение о создании новой четырехсторонней площадки для консультаций, сообщает узбекистанское издание со ссылкой на данные МИД.

"Представители США, Узбекистана, Афганистана и Пакистана в целом договорились учредить новую четырехстороннюю дипломатическую платформу, направленную на расширение региональной взаимосвязанности. Стороны считают, что долгосрочный мир и стабильность в Афганистане имеют решающее значение для региональной взаимосвязанности и выражают единое мнение, что мир и региональные связи взаимно усиливают друг друга", – говорится в заявлении государств.

В нем также отмечается, что "признавая историческую возможность дальнейшего развития эффективных международных торговых маршрутов, стороны надеются сотрудничать для расширения торговли, создания транзитных маршрутов и укрепления деловых связей".

Стороны также договорились встретиться в ближайшие месяцы для определения условий этого сотрудничества при взаимном консенсусе.


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URL: https://www.vb.kg/403621
Теги:
Афганистан, Пакистан, США, Узбекистан, сотрудничество
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