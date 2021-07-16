Посол Ли Вон Джэ передал в дар Нацбиблиотеке издания на трех языках

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Кыргызстане Ли Вон Джэ передал в дар Национальной библиотеке КР имени Алыкула Осмонова книги и журналы на корейском, английском и русском языках, а также книгу для слепых и слабовидящих, напечатанную шрифтом Брайля.

В ходе визита дипломат познакомился с работой Корейского Центра библиотеки, открытого в 2013 году при поддержке посольства Республики Корея в Кыргызстане, и обсудил с директором библиотеки Нуржан Иманкуловой перспективы развития межкультурных связей и двустороннего сотрудничества. Речь шла об оказании помощи Корейскому Центру: волонтерах, знающих корейский и русский языки, пополнении фонда, содействии межбиблиотечным связям с Национальной библиотекой Кореи.

Сейчас Центр знакомит читателей с сокровищами корейской науки, культуры и образования, а волонтеры при поддержке Корейского агентства по международному сотрудничеству KOIKA бесплатно ведут курсы по изучению корейского языка.

Господин Ли Вон Джэ передал в фонд библиотеки книги и журналы на корейском, английском и русском языках. Среди них журнал "Корея" за 2020-2021 годы, в которых представлены важнейшие события, новости экономики, культуры, мнения экспертов и многое другое. Получила библиотека сборник рассказов современных корейских писателей "Корейский стандарт", а еще книгу для слепых и слабовидящих людей, напечатанную шрифтом Брайля, и другие интересные издания.

Нуржан Иманкулова поблагодарила Ли Вон Джэ, и подарила ему энциклопедию "Вселенная Айтматова", изданную Национальной библиотекой.