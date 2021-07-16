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Необычное явление после мощного дождя напугало москвичей

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Жители Северо-Восточного округа столицы были напуганы необычным явлением - густой пеной, разлившейся по улицам после мощного дождя. Фото и видео "белых рек" они опубликовали в районной группе в Facebook.

Подписчики сообщества рассказали, что такую же пену видели в районе метро "Бауманская" и в Марьино. "Может, это дождь с химией идет? По многим улицам такая течет водица", - написала одна из участниц группы.

Однако, как пояснили в управе Алексеевского района, пена появилась от моющего средства, которым городские службы моют улицы. "Добрый день! ГБУ "Жилищник" Алексеевского района мыл асфальт моющим средством, из-за дождя оно вспенилось. Хорошего дня!" - прокомментировали ситуацию представители управы.

Источник: moslenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/403625
Теги:
Москва
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