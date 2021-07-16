Погода
$ 84.72 - 84.92
€ 99.42 - 100.67

Китай призвал Россию вместе бороться с COVID-19 и "политическим вирусом"

241  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Китай и Россия должны совместно бороться с двумя вирусами - коронавирусом и "политическим вирусом". Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

"Стороны должны сотрудничать с международным сообществом для решительной борьбы с двумя вирусами: во-первых, углубить сотрудничество в области вакцинации и бороться с новым коронавирусом; во-вторых, укрепить единство и сотрудничество в борьбе с политическим вирусом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ван И также отметил, что России и Китаю надо продолжать совместную работу по противодействию стигматизации и политизации пандемии. Также глава МИД КНР предложил совместно защищать авторитет науки.

Встреча глав внешнеполитических ведомств проходила на международной конференции в Узбекистане. Кроме пандемии, главы двух внешнеполитических ведомств обсуждали содействие прекращению военного конфликта в Афганистане, противостояние "Индо-Тихоокеанской стратегии" США и Запада, сотрудничество стран в Совете безопасности ООН и в Шанхайской организации сотрудничества.

Накануне глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Россия и Китай широко освещали свою помощь другим странам в борьбе с COVID-19, в том числе посредством поставки вакцин, но делали это, чтобы предъявить ряду стран политические требования. Маас призвал не только критиковать такие действия России и КНР, а предоставить пострадавшим странам альтернативные варианты в виде других доступных вакцин. "[С ними] русские и китайцы не смогут продолжать вести свою сложную вакцинную дипломатию, которая направлена только на усиление их собственного влияния, а не на спасение жизней людей в первую очередь", - сказал глава МИД Германии.

Кремль, комментируя заявление Мааса, ответил, что Россия категорически с такой оценкой не согласна. "Мы считаем, что, наоборот, процесс продвижения наших вакцин сталкивается зачастую с политизированным подходом", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: rbc.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403626
Теги:
Китай, Россия, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  