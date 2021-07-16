Китай призвал Россию вместе бороться с COVID-19 и "политическим вирусом"

Китай и Россия должны совместно бороться с двумя вирусами - коронавирусом и "политическим вирусом". Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

"Стороны должны сотрудничать с международным сообществом для решительной борьбы с двумя вирусами: во-первых, углубить сотрудничество в области вакцинации и бороться с новым коронавирусом; во-вторых, укрепить единство и сотрудничество в борьбе с политическим вирусом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ван И также отметил, что России и Китаю надо продолжать совместную работу по противодействию стигматизации и политизации пандемии. Также глава МИД КНР предложил совместно защищать авторитет науки.

Встреча глав внешнеполитических ведомств проходила на международной конференции в Узбекистане. Кроме пандемии, главы двух внешнеполитических ведомств обсуждали содействие прекращению военного конфликта в Афганистане, противостояние "Индо-Тихоокеанской стратегии" США и Запада, сотрудничество стран в Совете безопасности ООН и в Шанхайской организации сотрудничества.

Накануне глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Россия и Китай широко освещали свою помощь другим странам в борьбе с COVID-19, в том числе посредством поставки вакцин, но делали это, чтобы предъявить ряду стран политические требования. Маас призвал не только критиковать такие действия России и КНР, а предоставить пострадавшим странам альтернативные варианты в виде других доступных вакцин. "[С ними] русские и китайцы не смогут продолжать вести свою сложную вакцинную дипломатию, которая направлена только на усиление их собственного влияния, а не на спасение жизней людей в первую очередь", - сказал глава МИД Германии.

Кремль, комментируя заявление Мааса, ответил, что Россия категорически с такой оценкой не согласна. "Мы считаем, что, наоборот, процесс продвижения наших вакцин сталкивается зачастую с политизированным подходом", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: rbc.ru