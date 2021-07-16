Бишкекский горсуд намерен освободить организаторов финансовой пирамиды?

Некоторые кыргызстанцы в соцсетях забили тревогу по поводу того, что ранее задержанные граждане России, которые обвиняются в мошенничестве и создании финансовой пирамиды, не будут привлечены к ответственности.

Соответственно, обманутые "клиенты" не смогут получить обратно свои средства.

При этом опасения звучат конкретно в адрес Бишкекского горсуда. "Судьбу "пирамидчиков" должен решить Горсуд Бишкека. Однако, по отдельным сигналам в соцсетях, у мошенников появились крышеватели, которые намерены их освободить и выпроводить на обширные просторы России", - написал один из пользователей интернета.

Напомним, согласно предъявленным обвинениям, россияне Танбаев С.В., Хойков Ч.М и Мункожаргалов Д.Ц. создали в Бишкеке устойчивую финансовую пирамиду "АНТАРЕС ТРЕЙД" и сумели завладеть особо крупными суммами граждан Кыргызстана.

"6 июля 2021 года в УВД Ленинского района г. Бишкек с письменным заявлением обратилась жительница столицы С.К. с просьбой принять меры в отношении малознакомых мужчин по имени "С.", "Д." и "Ч.", которые создали финансовую пирамиду "Antares Trade. В июне месяце 2021 года войдя в доверие и обманным путем они завладели денежными средствами в сумме 35 тысяч долларов. После чего, не выполняя обещанного, скрывали свое местонахождение.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 204 (мошенничество) УК КР. Подозреваемые были задержаны и Ленинским райсудом г.Бишкек в отношении них избрана мера пересечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 г.Бишкек, сроком на 2 месяца.

Помимо этого, в УВД Ленинского района поступило еще 10 письменных заявлений граждан с просьбой привлечь задержанных лиц к ответственности за совершение аналогичных преступлений, где общий ущерб в данное время устанавливается", сообщала ранее пресс-служба УВД Ленинского района г.Бишкек.