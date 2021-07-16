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Школьница нашла три работы в карантине и готова мотивировать к труду других

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- Айжан Мамбеталиева
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14-летняя бишкекчанка Айдана Аскарова, трудясь на трех работах, смогла купить себе iPhone 12 Pro Max, который так ей был необходим в ее трудовой деятельности.

Про Айдану рассказал ее папа, IT-специалист, гражданский активист, выступающий за права людей с инвалидностью, советник омбудсмена Аскар Турдугулов.

"Пусть ее история вдохновит и других школьников упорно идти к своей цели и никогда не сдаваться", - написал он нам в редакцию.

Айдана - ученица школы №2, перешла в 9 класс. Она рассказала, что когда школьников перевели на онлайн-обучение, они сначала обрадовались: Сбылась мечта не ходить в школу!

Но спустя некоторое время дома на карантине стало скучно, девочка не знала, чем себя занять и даже впала в депрессию.

- В тот период я увлеклась живописью. Начала писать картины маслом. Первую купили в коворкинг-центр Ololo House. Я проводила онлайн-аукционы в себя на страничке в Инстаграм и продавала картины. Но, если честно, особо они не пошли, так как расходный материал – холсты и краски дорогие и цена за работы себя не окупала. Но я так полюбила рисовать, теперь все мои работы украшают стены комнат дома. Одна из самых любимых – вулкан Фудзияма, хоть я его никогда не видела, но однажды мечтаю побывать в Японии, - рассказывает Айдана. – Но я очень хотела сама зарабатывать, чтобы полностью порывать все свои нужны. Неудобно было просить у родителей. Готова была взяться за любую работу. В подъезде было объявление, что требуется уборщица, или же, было много объявлений, что необходимы посудомойщицы на выезд. Мыть посуду и полы я умею, готова была заниматься и этим. Но на семейном совете родители сказали, что я еще маленькая для такой работы и лучше придумать что-то самой.

Затем появилась идея шить шопперы, мама Назира шьет сумки, а Айдана их разрисовывала. И эти яркие сумки быстро стали популярными. Многим они были необходимы – удобно ходить за продуктами, при этом не брать целлофановые пакеты в магазинах. И для экологии польза. Были даже корпоративные заказы.

- Я, конечно, обрадовалась, что начала зарабатывать первые деньги. Но мне хотелось заниматься чем-то более интересным. Нравилось рассматривать в Инстаграм аккаунты разных людей, обращала внимание на визуальный ряд и тоже хотела научиться создавать такие же красивые странички. Первую онлайн-консультацию по визуалу приобрела у украинской блоггерши. Мне очень понравилось!

Папа девочки предложил ей пройти обучение у популярного бишкекского визуализатора Эда Шакирова.

- Родители вложили в меня, можно сказать, последние деньги и мне очень хотелось оправдать их надежды. Спасибо им большое за то, что всегда в меня верят и готовы поддержать любую идею. Этот курс дал мне так много новых навыков. Я научилась фотографировать на мобильный телефон и составлять визуальный ряд. И почти сразу начала работать. Люди, которым нужны были мои услуги, сами находили меня. Думала, что они будут сомневаться, решат, что я слишком маленькая, чтобы кого-то чему-то учить. Но мой возраст не стал помехой, наоборот, многие считают, что современная молодежь больше разбирается в соцсетях. Мне доверяют, - рассказывает Айдана.

Также ей предложили еще одну работу в IT-школе. Уже ведет несколько страничек, помогая их обладателям стать популярнее и привлекательнее. Скоро планируется сотрудничество с победительницей конкурсов "Мисс Кыргызстан – 2016" и "Мисс Бишкек – 2016". Айдана будет помогать красавице вести ее страничку.

- Когда начала работать, поняла, что для хороших снимков и видео мне необходим хороший телефон. Поставила себе цель купить iPhone в следующем году. Но так получилось, что мне удалось на него накопить за 5 месяцев. Когда есть цель, то все возможно! – говорит девушка. – Я решила рассказать об этом, чтобы другие школьники, которые сейчас тоже не знают, чем заняться, поняли, что могут гораздо большего. Если моя история вдохновит хотя бы одного человека и его жизнь изменится к лучшему, то я буду очень рада.


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URL: https://www.vb.kg/403629
Теги:
молодежь
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