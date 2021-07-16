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Мобильные ЦОН поехали в Баткенскую область

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудники ЦОН будут документировать граждан приграничных районов Баткенской области. Они будут работать в этот период в Кадамжайском, Баткенском и Лейлекском районах.

Для удобства граждан, пострадавших в результате событий на кыргызско-таджикском участке госграницы, с 22 июля по 22 сентября 2021 года будут функционировать два мобильных ЦОН.

- Инициатива по возобновлению работы мобильных ЦОН призвана обеспечить жителей приграничных районов помощью в восстановлении, приведении в порядок всех необходимых документов на местах, в удобных для них условиях, - отметил заместитель председателя кабинета министров, министр цифрового развития Дастан Догоев. - А также консультативной помощью по удаленному получению государственных цифровых услуг.

Через мобильные ЦОН можно осуществить регистрацию по месту жительства (прописка), подать документы на получение паспорта, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, оформить ПИН, пособие "Балага Суйунчу" и другие виды документирования по линии паспортизации и актов гражданского состояния.

Мобильные ЦОН оснащены всем необходимым техническим оборудованием для оказания услуг паспортизации (фотоуслуги, ксерокопия, планшет, аппарат для сбора биометрических данных, касса).

Два мобильных микроавтобуса будут работать совместно с органами местного самоуправления два дня в неделю: вторник и четверг с 11 до 18-00 часов по графику графику.


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URL: https://www.vb.kg/403630
Теги:
Баткенская область, паспорт
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