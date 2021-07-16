Энергетикам поручили сохранить необходимый уровень воды на "Токтогулке"

Глава кабинета министров Улукбек Марипов в режиме видеоконференцсвязи провел заседание Республиканского штаба по вопросам подготовки отраслей экономики и населения страны к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе заседания были обсуждены вопросы подготовки к предстоящему осенне-зимнему отопительному периоду, готовность социальных объектов и в целом энергетической отрасли. При этом отдельное внимание было уделено вопросу обеспечения населения твердым топливом.

Улукбек Марипов дал поручение усилить работу по подготовке к ОЗП, при этом на особом контроле должны быть проведение ремонтных работ, своевременная и качественная заготовка топливных ресурсов на ТЭЦ города Бишкека и Ош, котельных теплоснабжающих предприятий. Также предстоит обеспечить республику необходимым объемом электроэнергии, установить надлежащий контроль за переводом электрических котельных на альтернативные источники энергии.

- Особое внимание необходимо уделить социальным объектам, в том числе школам, детским садам, больницам, заранее проведя необходимый комплекс работ. Все работы должны быть завершены вовремя, а возможные недочеты устранены в кратчайшие сроки, – заявил Улукбек Марипов.

Министерству энергетики и промышленности и ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" дано указание взять на особый контроль реализацию проекта реабилитации Токтогульской ГЭС, а также принять меры по сохранению необходимого уровня объема воды на данном объекте.

В ходе заседания председатель кабинета Министров отметил, что президентом, с учетом мнения граждан, принято решение оставить тарифы на электроэнергию для населения на прежнем уровне.