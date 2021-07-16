Финтех в КР. Саматбек Ибраев встретился с главой Нацбанка

Сегодня, 16 июля, состоялась встреча в онлайн-формате депутатов Жогорку Кенеша Саматбека Ибраева и Бактыбека Турусбекова с председателем Национального банка Толкунбеком Абдыгуловым. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша КР.

Во встрече также приняли участие доктор экономических наук, профессор и научный руководитель международного финтех проекта Российской Федерации Владимир Фролов и начальник главного экономического управления Министерства экономики и финансов Алмаз Абдыкиров.

На встрече были обсуждены положительные изменения после принятия законопроекта, инициированного депутатами Саматбеком Ибраевым и Бактыбеком Турусбековым. В частности, речь шла о поправках в Закон "О Национальном банке КР".

В своем выступлении депутат Самат Ибраев напомнил о том, что после принятия поправок Бишкек может занять позицию регионального финансового хаба за счет организации онлайновых платежей на базе блокчейн-технологий между странами ЦА с использованием базового актива золота. Также ожидается систематическая организация сбережения части пенсионных накоплений граждан в золоте, а не только в постоянно слабеющем соме. "Золото сильнее доллара США. Оно подорожало в отношении доллара за 100 лет почти в 100 раз, а за последние 20 лет - более, чем в 6 раз", - привел данные парламентарий.

Депутат выразил крайнее удивление и непонимание относительно позиции Нацбанка по поводу вносимого законопроекта. Он отметил, судя по высказываниям представителей Нацбанка напрашивается лишь один вывод – НБКР саботирует законопроект.

"О законопроекте уже наслышаны в соседних странах. Они уже готовы подхватить данную идею и начать развивать в своей стране систему финтеха. Если вы будете препятствовать данным поправкам, то вы понесете личную ответственность за дальнейшие экономические потери, которые страна обязательно понесет в случае непринятия поправок в Закон "О Национальном банке", - заявил Саматбек Ибраев, обращаясь к председателю НБКР Абдыгулову.

Также на встрече выступил депутат Бактыбек Турусбеков, который является со-инициатором законопроекта. Он отметил, страна, которая выбрала развития системы финтеха как минимум может полагаться на сытую жизнь своих граждан и обречена на процветание. "Многие страны развивают системы финансовых технологий и опоздать в этой гонке значит проиграть", - отметил он и добавил, что вполне возможно законопроект можно доработать и выступил с предложением в адрес председателя НБКР Т.Абдыгулова совместно работать над внедрением финтеха в стране и достичь благородной цели по развитию Кыргызстана и повышению уровня жизни граждан страны. "Наши потомки нам не простят если мы после себя оставим отсталую и нищую страну", - добавил он.

Председатель Национального банка Абдыгулов заявил о том, что НБКР является стратегическим объектом и информация об объектах Нацбанка относится к государственной тайне. По данному поводу депутат Саматбек Ибраев сообщил о том, что для развития финтеха нет необходимости раскрывать данные о хранилищах банка и его стратегических объектах.

Доктор экономических наук, профессор и научный руководитель международного финтехпроекта России Владимир Фролов сообщил о том, что компания, которая хранит золото в каком-либо банке или НБКР не знает, где находится хранилище, что хранится в этом хранилище и обладает информацией лишь об определенной операции. "Никакая государственная тайна не нарушается так как ни одна компания знать эту тайну просто не будет", - резюмировал он.

Также на встрече был обсужден вопрос уставного капитала для банков, в частности его снижение до 3% от капитала банков для финтех-стартаппов.