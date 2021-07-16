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Среди заключенных ГСИН всего было зарегистрирована 47 случаев COVID-19

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 16 июля, под председательством главы Госслужбы исполнения наказаний Кыргызской Республики при МЮ КР Аската Эгембердиева проведена в онлайн-режиме коллегия по итогам оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности ведомства по итогам 2 квартала 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН при МЮ КР.

На коллегии рассматривались недостатки по всем отделам и службам, поднимались проблемные вопросы. Проанализировано состояние деятельности учреждений УИС, обсуждены пути решения проблемных вопросов.

Начальник ГШ полковник Баатыр Калыгулов отметил, что в отчетный период велась работа, направленная на предотвращение правонарушений и преступлений. Проводились режимные мероприятия по предупреждению и пресечению нарушения режима содержания, выявлению и перекрытию каналов проникновения в учреждение запрещенных предметов, выявлению преступных намерений осужденных, охране и надзору за осужденными, выполнению распорядка дня, выявлению лиц, вступающих в неслужебные связи с осужденными.

Председатель ГСИН А.Эгембердиев порекомендовал обратить особое внимание на ряд направлений, в том числе пресечение каналов проникновения запрещенных предметов на территории учреждений, ресоциализацию и трудоустройство осужденных, кадровое обеспечение и повышение социального статуса работников уголовно-исполнительной системы.

В своем выступлении начальник главного финансово-хозяйственного управления полковник Аваз Каримов отметил, что важное место в деятельности ГСИН занимает производственный сектор, для развития которого активно привлекается бизнес-сообщество, в результате дополнительно создаются новые рабочие места, обеспечивающие трудовую адаптацию осужденных и их ресоциализацию. В десяти колониях-поселениях и в девяти исправительных колониях действует промышленное и сельскохозяйственное производство.

Промышленное производство проводится по следующим направлениям: по выпуску строительных материалов, хлебобулочная промышленность, легкая промышленность, выпуск женного кирпича, скотоводство, растениеводство и овощеводство и т.д..

В своем докладе начальник медицинской службы ГСИН полковник Назгуль Солтобекова осветила работу управления. По линии Медицинской службы ГСИН, в сравнении с прошлым годом наблюдается снижение общей заболеваемости на 3388 случаев. Это объясняется тем, что в течение 2020-2021 года проведен массовый скрининг среди осужденных. Выявление в ходе скрининга на ранней стадии заболеваний позволило своевременно обеспечить надлежащее лечение, с постановкой больных осужденных на диспансерный учет, т.е. проводятся профилактические меры во избежание обострения хронических заболеваний.

За отчетный период всего проведено 2727 флюрообследования, на противотуберкулезное лечение взято 27 больных.

С момента начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 среди заключенных всего было зарегистрирована 47 случаев коронавирусной инфекции а за отчетный период зарегистрировано 11 случаев. Из общего количества зарегистрированных случаев 45 подтверждены лабораторно, 2 случая установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы. Выявлено COVID-19 у 96 сотрудников ГСИН, пневмония у 64 сотрудников.

Председатель ГСИН оценил работу каждой службы и отметил положительные результаты, дал указания по устранению имеющихся недостатков. В целом работа учреждения признана как удовлетворительная.

В заключении председатель ГСИН МЮ КР генерал-майор Эгембердиев поблагодарил личный состав за службу и пожелал всем здоровья и успехов в службе.


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URL: https://www.vb.kg/403635
Теги:
ГСИН, заключенные, Кыргызстан
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