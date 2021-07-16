Погода
$ 84.72 - 84.92
€ 99.42 - 100.67

В Кыргызстане прошел шахматный турнир среди осужденных

282  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане 15-16 июля 2021 года в ГСИН прошел турнир по шахматам среди осужденных в честь международного дня Нельсона Манделы при поддержке Федерации шахмата Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все желающие могли принять участие в интеллектуальных поединках. Турнир прошел в режиме онлайн. В конкурсе приняли участие 13 осужденных из 13 учреждений.

"Такие культурно-массовые и спортивные мероприятия в исправительных учреждениях проводятся онлайн формате первый раз и положительно влияют на социально-психологическую обстановку среди осужденных", - отметил начальник Управления по воспитательной работе со специальным контингентом полковник в/с Н. Бердикожоев

Соблюдение регламента обеспечивала судейская команда под руководством президента федерации шахмат Кыргызской Республики Таланта Мамытова.

Победителями оказались следующие участники:

1 место М.М.Рахматуллаев ИК-31;

2 место А.А.Холмирзаев ИК-10;

3 место М.Салиева ИК-2

Все финалисты были награждены медалями и дипломами соответствующих номинаций, а победитель получил ценный приз телевизор.

Спортивные мероприятия в исправительных учреждениях оказывают положительное влияние на физическое, эмоционально-психологическое состояние осужденных, формируют у них положительные интересы связанных с ведением здорового образа жизни.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403641
Теги:
ГСИН, заключенные, турнир, шахматы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  