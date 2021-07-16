В Кыргызстане прошел шахматный турнир среди осужденных

В Кыргызстане 15-16 июля 2021 года в ГСИН прошел турнир по шахматам среди осужденных в честь международного дня Нельсона Манделы при поддержке Федерации шахмата Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все желающие могли принять участие в интеллектуальных поединках. Турнир прошел в режиме онлайн. В конкурсе приняли участие 13 осужденных из 13 учреждений.

"Такие культурно-массовые и спортивные мероприятия в исправительных учреждениях проводятся онлайн формате первый раз и положительно влияют на социально-психологическую обстановку среди осужденных", - отметил начальник Управления по воспитательной работе со специальным контингентом полковник в/с Н. Бердикожоев

Соблюдение регламента обеспечивала судейская команда под руководством президента федерации шахмат Кыргызской Республики Таланта Мамытова.

Победителями оказались следующие участники:

1 место М.М.Рахматуллаев ИК-31;

2 место А.А.Холмирзаев ИК-10;

3 место М.Салиева ИК-2

Все финалисты были награждены медалями и дипломами соответствующих номинаций, а победитель получил ценный приз телевизор.

Спортивные мероприятия в исправительных учреждениях оказывают положительное влияние на физическое, эмоционально-психологическое состояние осужденных, формируют у них положительные интересы связанных с ведением здорового образа жизни.