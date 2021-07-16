Стоит ли выпускникам школ придавать огромное значение ОРТ?

Общереспубликанское тестирование (ОРТ) - обязательный экзамен для абитуриентов, которые поступают в высшие учебные заведения Кыргызстана. Многие выпускники школ придают огромное значение этому экзамену, понимая, что это шанс поступить в более или менее приличный ВУЗ. Естественно, это переживания, страхи, ожидания, слезы, в том числе и у родителей школьников. Студентка 2-го курса КРСУ Бегимай Карыбекова, которая проходит практику в редакции VB.KG, считает, что не стоит придавать ОРТ такое значение. По ее словам, это ненужная трата времени и нервов. Более подробно в ее материале:

"Когда ты осознаешь, что практически перешагнул ступень под названием "школа" и уже одной ногой находишься в статусе "студент", мир, да и жизнь в целом, почему-то становится в разы тяжелее. А именно из-за навалившейся неожиданно ответственности за самого себя, ведь нужно успешно закончить школу, сдать все необходимые экзамены и поступить в престижный университет.

Для меня в момент выпуска из школы в приоритете было сдать как можно лучше ОРТ. Никогда не болела знаменитым синдромом "отличницы", но мне казалось, что, если не сдам – вся жизнь будет прожита напрасно, семья отвернется от меня, а друзья вообще засмеют. Не знаю, почему, но я придала этому экзамену слишком большее значение. Хотя, мысленно возвращаясь в одиннадцатый класс, я вспоминаю то, как учителя, словно мантру, на протяжении всего выпускного класса твердили, что мы все провалимся и опозорим честь школы. Серьезно, не было ни дня, когда бы они забывали напомнить нам об этом. Может быть, это был их уникальный способ поддержать и мотивировать нас на усердную подготовку к экзамену, а может быть, они на самом деле так считали. Кто знает этих учителей…

Так вот, возвращаясь к дням подготовки к ОРТ. Тогда я начала ловить себя на мысли, что точно не сдам. Если с частью русского языка все было даже более, чем хорошо, то с математической частью дела обстояли не самым радужным образом… И вы даже представить себе не можете, каких нервов и сил мне, настоящему гуманитарию, стоило зубрить все эти формулы, функции и примеры с задачами. Но самое смешное произошло на самом экзамене. То ли из-за нервозности, то ли из-за времени, что я провела под солнцем в ожидании самого экзамена, но я напрочь забыла все выученные ранее формулы, функции и примеры. Я сидела за партой и никак не могла вспомнить ни одной формулы, что мы проходили на курсах подготовки к ОРТ. У меня началась такая неописуемая паника, но вскоре я поняла, что просто сидеть и ждать чуда – не лучшая идея. И единственным выходом из ситуации, что казался мне на тот момент одним из самых лучших, было отвечать наобум, параллельно надеясь на удачу. Только закончив писать экзамен, покинув то злополучное место, я в полной мере осознала, что же я натворила и какой приговор себе подписала – я точно провалила тестирование. Оказалось, что время подготовки к ОРТ не самая выматывающая вещь, еще хуже – сдать и ждать результаты экзамена… Сколько нервов и слез я потратила, переживая, обдумывая свой возможный балл. И в момент получения сертификата ОРТ больше, чем радость за набранный балл, я ощутила немыслимый восторг и удовлетворение (если это чувство можно так описать), что, наконец-то, все это закончилось.

Лишь спустя некоторое время я поняла, что переживать насчет экзаменов, а тем более придавать им такое необоснованно большое значение – ненужная трата времени и нервов. Да, это тестирование, безусловно, важно, но стоит ли оно измотанного ментального и физического здоровья? Конечно же, нет. Поэтому, на правах человека, прошедшего все девять кругов ада подготовки к ОРТ, призываю фокусироваться больше на самом себе и своем здоровье!".

Автор: Бегимай Карыбекова