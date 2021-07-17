США переживает "пандемию непривитых"

За последнюю неделю число новых случаев заражения коронавирусом в США подскочило на 70 процентов. По словам властей, вспышки COVID-19 наблюдаются в тех частях страны, где низкий уровень вакцинации. Об этом сообщает РБК.

США переживают "пандемию непривитых". Об этом заявила глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC, подведомственны Министерству здравоохранения и социальных служб) Рошель Валенски, передает Financial Times.

Самый низкий уровень вакцинации в США - в штате Миссисипи. Там полностью привиты 33,5 процента жителей. Доля невакцинированных среди заразившихся на этой неделе в Миссисипи составила 94 процентов, на непривитых также пришлось 87 процентов госпитализаций и 93 процента - смертей, сообщил глава департамента здравоохранения штата Томас Доббс.

Всплеск числа заразившихся в CDC также связали с более заразным индийским штаммом коронавируса "дельта". По данным ведомства, на него приходится более половины новых случаев инфицирования COVID-19.

По данным CDC, в США полностью вакцинированы 48,3 процента населения. Однако если в середине апреля за сутки прививались 3,4 миллиона человек, то к началу июля этот показатель опустился до 421 тысячи человек.