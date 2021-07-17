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Из Кыргызстана запущен прямой рейс Бишкек – Батуми

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- Александра Василькова
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Авиакомпания Air Manas запустила прямой рейс из Бишкека в Батуми с сегодняшнего дня. Об этом говорится на странице в Facebook компании Air Manas.

Полеты по данному маршруту будут осуществляться один раз в неделю - по субботам.

Для вылета в Батуми необходимо предоставить справку с отрицательным ПЦР-результатом на COVID-19 или предоставить паспорт вакцинации.

Отмечается, что для возвращения в КР справка ПЦР с отрицательным результатом действительна в течение трех суток c даты выдачи до момента пересечения границы КР.

Добавим, что пассажиры без требуемых документов не допускаются к полету в целях обеспечения защиты здоровья пассажиров и экипажа на борту.


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URL: https://www.vb.kg/403654
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