Упавший в Томской области самолет раньше работал на кыргызских авиалиниях

В Интернете опубликовали видеозапись, сделанную одним из пассажиров совершившего жёсткую посадку Ан-28. Ранее самолёт, летевший из города Кедровый в Томск, пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области. На борту находились 18 человек, в том числе четверо детей.

После жёсткой посадки все выжили. Физически пострадал только командир борта - он сломал ногу

В соцсетях пишут, что этот самолет раньше работал на кыргызских авиалиниях.

"Самолет Ан-28 совершил свой первый полёт в 1989 году, до 1999 года работал на наших авиалиниях, до 2012 года - служил компании "Регион Авиа", и потом перешел сибирской СиЛА.

Вчера в полёте у него отказали оба двигателя. Они просто перестали работать и замерзли. Как в "крутом пике", летательное судно начало терпеть крушение, но не тут то было. Пилотам удалось совершить жесткую посадку посреди леса, снести 2 дерева, уткнуться носом и перевернуться.

Пока все российские СМИ писали о авиакатастрофе и погибших - все выжили, вылезли из самолета, разожгли костёр и ещё два часа ждали, когда их наконец-то спасут", - сообщил Telegram-канал СЕЙЧАС KG.

О том, что упавший самолет работал в Кыргызстане также сообщила Русская служба BBC. Издание уточнило, что Ан-28 - двухмоторный рассчитан на перевозку 17 пассажиров или грузов общей массой до 1750 кг на дальность до 2 тысяч километров.