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Камчыбек Ташиев построил и открыл мечеть имени Чубака Жалилова

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- Бакыт Басарбек
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Мечеть имени Чубака Жалилова открылась сегодня, 17 июля, в селе Барпы Сузакского района Джалал-Абадской области.

Строительство мечети было профинансировано председателем Государственного комитета национальной безопасности Камчыбеком Ташиевым, который является уроженцам села Барпы.

В церемонии открытия приняли участие отец Чубака Жалилова, родственники и известные религиоведы, в том числе бывший муфтий Максат Токтомушев. Также присутствовали видные политики из Кыргызстана.

После открытия была прочитана поминальная молитва в память о покойном Чубаке Жалилове.


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URL: https://www.vb.kg/403665
Теги:
Джалал-Абадская область, мечеть, строительство, Камчыбек Ташиев
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