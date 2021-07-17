Газета "КоммерсантЪ": Россия протянула США базы помощи, в том числе "Кант"

Авторитетная московская газета "КоммерсантЪ" 17 июля на первой полосе опубликовала большую аналитическую статью "Вашингтону протянули базу помощи. Россия готова сотрудничать с США на афганском направлении, чтобы не конкурировать в регионе".

Своего рода сенсация в том, что "КоммерсантЪ" со ссылкой на собственный источник сообщает: "Не желая дать США возможность вновь закрепиться в Центральной Азии, Москва, как стало известно "Ъ", предложила Вашингтону альтернативу - использовать для контроля за ситуацией в Афганистане российские базы в Таджикистане и Киргизии".

В частности, "КоммерсантЪ" информирует, что заместитель главы правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров в разговоре с "Ъ" в качестве примера регионального сотрудничества привел продолжающееся строительство энергомоста CASA-1000, который должен обеспечить поставки электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан.

"КоммерсантЪ" напоминает, что, уйдя из Афганистана, США хотели бы иметь возможность "быть рядом", для чего им нужны военные объекты на территории Таджикистана и Узбекистана. С 2001 по 2014 год у США была крупная авиабаза на территории международного аэропорта Манас в Киргизии, а с 2001 по 2005 год - на территории аэродрома Ханабад в Узбекистане.

Источники "Ъ" в госструктурах РФ настаивают, что оба военных объекта появились в регионе благодаря тому, что президент России Владимир Путин стремился помочь США в их борьбе с терроризмом после терактов 11 сентября 2001 года. Однако Москва всегда рассматривала появление американских баз в своем "подбрюшье" как временное явление, в то время как США стремились все больше закрепиться в центральноазиатском регионе. В итоге из обеих стран американцы ушли недобровольно - по требованию местных властей.

Сегодня Таджикистан как член Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не имеет права размещать на своей территории иностранные военные базы без согласования с другими членами блока, а Узбекистан в Конституции закрепил принцип недопущения размещения на своей территории иностранных военных баз. Однако американские СМИ уточняли, что Вашингтон готов обсуждать создание объектов меньшего масштаба - например, логистических, антикризисных или тренинговых центров.

Источник "Ъ" в структурах ОДКБ настаивает, что "верить этому нельзя, это будет ширмой, американцы зайдут с малого и потом будут расширяться". Как писал "Ъ", весной власти РФ предупредили страны региона, что США не столько заинтересованы в сохранении контроля над ситуацией в Афганистане, сколько стремятся использовать Центральную Азию как плацдарм для сдерживания России, Китая и Ирана.

При этом, по данным информированных источников "Ъ", в ходе состоявшегося 16 июня саммита в Женеве Владимир Путин предложил Джо Байдену альтернативный вариант: совместную с Россией координацию действий на афганском направлении с возможностью задействования в практических целях российских военных баз в Таджикистане и Киргизии. В Кремле эту информацию "Ъ" официально не прокомментировали.

Между тем, по данным источников "Ъ", речь могла бы идти, в частности, об обмене информацией, в том числе полученной с использованием дронов. Как утверждает "КоммерсантЪ" отряды беспилотной авиации малого и среднего радиуса есть на обеих российских базах, и в Таджикистане, и в Кыргызстане.

В то же время агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что Вашингтон обратился к центральноазиатским странам с еще одной просьбой: США хотели бы, чтобы Узбекистан, Таджикистан и вместе с ними Казахстан приняли на своей территории до 10 тыс. афганцев, сотрудничавших с НАТО, и членов их семей, которым теперь может грозить опасность. Речь якобы идет о временном убежище. Несколько позже появилась информация о перемещении уже около 100 тысяч лиц.

Собеседники "Ъ" в Москве говорят, что в этом вопросе страны региона должны сами принимать суверенное решение. Но если они спросят мнение российской стороны, то услышат, что такие планы могут быть связаны с проблемами и рисками.

- Кто будет финансировать размещение и обеспечение такого количества беженцев? Не затянут ли американцы с выдачей виз и не застрянут ли эти люди в регионе? Как интегрировать их в местные общества? Не окажутся ли среди них экстремисты-вербовщики и прочие опасные элементы? Не станут ли страны, принявшие тех, кто помогал США, магнитом для талибов, желающих отомстить?" - перечисляет один из собеседников "Ъ".

Сергей Лавров же, отвечая на вопрос "Ъ" по итогам переговоров в Ташкенте в формате "Центральная Азия + 1" (пять центральноазиатских республик плюс Россия), состоявшихся в пятницу, 16 июля, в Ташкенте, сказал, что обсуждал обе темы с коллегами из стран региона. Он напомнил, что Узбекистан (как и Пакистан, к которому США тоже обращались) уже официально заявил, что появление на его территории военных объектов США исключено.

- Никто из наших союзников (в Центральной Азии. - "Ъ") не сообщал о намерении подвергать свои территории и население подобному риску,- уточнил Сергей Лавров. А говоря о просьбе США принять тысячи сотрудничавших с ними афганцев добавил: "Мои центральноазиатские коллеги прекрасно понимают все риски, которые таятся и в этих замыслах. Наверное, они примут правильное решение, исходя из собственных интересов," – цитирует главу МИД РФ Сергея Лаврова "КоммерсантЪ".