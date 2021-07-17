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В Иране вспыхнули протесты из-за нехватки воды

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- Александра Василькова
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В провинции Хузестан в Иране вспыхнули протесты из-за нехватки воды, сообщает BBC.

Сообщается, что к отсутствию воды, по сообщению агентства, привела засуха и обмеление реки Карун. Протестующие поджигали шины, чтобы блокировать дороги, а силы безопасности Ирана на фоне выстрелов пытались разогнать толпу.

В результате протестов погиб один человек.Чиновник в провинции Хузестан заявил, что он был случайно сбит людьми, которые стреляли в воздух, сообщает государственное информационное агентство ИРНА. Источники в оппозиции обвинили силы безопасности в причинении смерти.

Мужчина был идентифицирован как представитель этнического арабского меньшинства, проживающего в Хузестане, расположенном на границе с Ираком.

Водный кризис опустошил сельское хозяйство и животноводство и привел к отключению электричества. В начале этого месяца протесты вспыхнули в ряде городов по всей стране.

Власти винят в сложившейся ситуации сокращение количества осадков, заявив, что многие гидроэлектростанции не работают, а потребление электроэнергии возросло, поскольку люди используют кондиционеры, чтобы справиться с сильной летней жарой.

Но многие местные жители говорят, что проблема заключается в бесхозяйственности и коррупции.

Экономика Ирана пострадала от санкций США и пандемии Covid-19. В последние недели тысячи работников нефтяной промышленности Ирана объявили забастовку, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда.


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URL: https://www.vb.kg/403674
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