Медработникам Чуйской области выплатили более 22 миллиона сомов компенсаций

Медицинским работникам Чуйской области, задействованным в лечении COVID-19, компенсационные выплаты были произведены за июнь месяц в сумме 22 миллиона 609 тысяч сомов, сообщает Фонд обязательного медицинского страхования.
Всего выплаты получили 1 тысяча 99 медицинских работников:
- по ЧООБ – 123 медработника на сумму – 3 миллиона 858 тысяч сомов,
- по ЧООБ Военный госпиталь село Беш-Кунгей – 67 медработника на сумму 549 тысячи сомов,
- по ЦОВП Чуйской области - 909 медработников на сумму 18 миллионов 201 тысяча сомов.
- по Чуйский областной ЦСМ – 21 медицинский работник на сумму 208,2 тысячи сомов.