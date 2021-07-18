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Медработникам Чуйской области выплатили более 22 миллиона сомов компенсаций

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- Александра Василькова
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Медицинским работникам Чуйской области, задействованным в лечении COVID-19, компенсационные выплаты были произведены за июнь месяц в сумме 22 миллиона 609 тысяч сомов, сообщает Фонд обязательного медицинского страхования.

Всего выплаты получили 1 тысяча 99 медицинских работников:

  1. по ЧООБ – 123 медработника на сумму – 3 миллиона 858 тысяч сомов,
  2. по ЧООБ Военный госпиталь село Беш-Кунгей – 67 медработника на сумму 549 тысячи сомов,
  3. по ЦОВП Чуйской области - 909 медработников на сумму 18 миллионов 201 тысяча сомов.
  4. по Чуйский областной ЦСМ – 21 медицинский работник на сумму 208,2 тысячи сомов.


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URL: https://www.vb.kg/403677
Теги:
здравоохранение, Кыргызстан, медики, коронавирус, COVID-19, COVID, ФОМС
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