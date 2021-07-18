Медработникам Чуйской области выплатили более 22 миллиона сомов компенсаций

Медицинским работникам Чуйской области, задействованным в лечении COVID-19, компенсационные выплаты были произведены за июнь месяц в сумме 22 миллиона 609 тысяч сомов, сообщает Фонд обязательного медицинского страхования.

Всего выплаты получили 1 тысяча 99 медицинских работников: