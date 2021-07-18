Минздрав: побочные проявления от вакцин против COVID-19 несерьезны

Удельный вес побочных проявлений после иммунизации (ПППИ) в Кыргызстане очень низок, сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

Ведомство напоминает, что, как и при любой вакцинации, очень важно контролировать безопасность вакцин, в том числе включая вакцины против COVID-19. Для этого Минздравом ведется учет, расследования и отчетность о любых ПППИ, выявленных на территории КР.

"Все зарегистрированные ПППИ от вакцин COVID-19 носят несерьезный характер, который присущ и при вакцинации других вакцин, частыми ПППИ явились: боль на месте инъекции, головная боль, тошнота и т.д., которые исчезали в течение 12-24 часов. Все случаи побочных проявлений подлежат к регистрации в базе данных. Однако следует отметить, что удельный вес таких ПППИ очень низок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что надзор за ПППИ вакцин это неотъемлемая часть всех требований по обеспечению безопасности вакцин и лекарственных препаратов. Минздрав делится с населением, общественностью результатами мониторинга для того, чтобы информировать, что ведется большая работа в этом направлении и безопасность вакцин стоит на первом месте. На национальном и международном уровне действуют системы эпиднадзора и фармаконадзора, целью которого является обеспечить эффективный мониторинг и быстрое реагирование на побочные проявления