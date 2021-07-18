В Туркменистане продают пайки с едой по паспортам

В Туркменистане продолжает усложнятся процесс получения продовольственных пайков, предусмотренных государством для населения по субсидированной цене, передает Азатлык.

Согласно новым правилам, кроме того при получении необходимых справок, необходимо зарегистрироваться в местном магазине, к которому покупатели прикреплены по месту жительства.

В Туркменабаде изменились требования к желающим получить продуктовый паек. Теперь жители обязаны предварительно зарегистрироваться в магазине, явившись со справкой из домовой книги, а также с паспортами всех членов семьи.

Продуктовый паек на семью будет составляться на основании предоставленных в оригинале документов, а не прописанных членов семьи. Копии документов теперь не принимаются. Таким образом, членам семьи, находящимся на заработках за границей, либо находящимся на службе в вооруженных силах пайки не полагаются.

Продуктовые пайки в восточном регионе будут доставлять на дом. Месячный паек на семью состоит в среднем из 1 литра хлопкового масла, 1 литра растительного масла и одного куриного окорочка.

До этого практика доставки субсидированных продуктов на дом была введена в Ашхабаде, с целью ликвидации огромных очередей перед магазинами. В столице новшество было введено в начале мая, с тех пор жители некоторых районов столицы стали получить продукты раз две недели, в других получили только однажды.

Набор, состоящий из ограниченного списка наименований и количества продается населению по субсидированной цене.

Паёк на семью в Ашхабаде обычно состоит из куриных окорочков, растительного масла, сахара и яиц. Иногда к продуктам по госцене добавляют другие более дорогие продукты по рыночной цене в нагрузку.

В областях субсидированные продукты продаются в государственных магазинах, при этом поставки задерживаются, очереди достигают сотен человек. Продовольственные пайки для местного населения состоят из муки, иногда растительного масла. Сельское население продолжает испытывать дефицит хлеба, в некоторых населенных пунктах хлеб не привозят по несколько дней.