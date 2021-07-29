Галина Ан: Если очень хочешь, значит, уже умеешь! (фото)

Корреспондент VB.KG побывала в гостях у Галины Ан – мастера, создающего удивительные фарфоровые изделия. Хозяйка была так любезна, что не только рассказала о своем деле, но и продемонстрировала весь процесс рождения фарфоровой чашки. Ну, почти весь…

Мастерская Галины Ан находится в здании Агентства ADRA Kyrgyzstan. Здесь она бывает несколько раз в неделю: преподает изобразительное искусство, учит жостовской росписи, раскрывает секреты создания фарфора, и даже танцует фламенко.

Когда-то маленькой девочкой она мечтала расписывать посуду. Сейчас Галина с гордостью может сказать, что занимается авторской росписью авторской же посуды.

Образование Ан получила в Кыргызском государственном университет искусств имени Бейшеналиевой. Правда, специализацией ее стала организация культурно-просветительской деятельности. Ну и, кроме того, она всегда танцевала.

Однако мечты должны исполняться. Вот Галина взяла, да и исполнила свою – научилась работе с глиной, и теперь учит этому всех желающих.

- Ко мне приходят люди, и объявляют: "Я не умею рисовать! Я никогда этого не делал!". И я всегда отвечаю: "Вы этого просто не знаете!". А вот китайцы говорят: "Если очень хочешь, значит, уже умеешь!", - начинает рассказ Галина.

Ан с удовольствием показывает мастерскую, как она выразилась, творчества и развития. На полках здесь можно увидеть и ее собственные работы, и изделия многочисленных учеников. На стенах – акварели. Тут же на столе подносы с жостовской росписью. Кстати, жостовской и хохломской росписи она сама училась когда-то в режиме онлайн у известного российского мастера Зинаиды Голубевой.

Галина до сих пор хранит свою дипломную фарфоровая работу с росписью. Хохлома на фарфоре? Почему нет?! Хотя ее и ругали за такую дерзость. Все остальные расписывали простые доски, а Галине хотелось чего-то большего.

- Тема керамики огромна. Но меня больше всего привлекает искусство производства фарфора. Я его отливаю, расписываю. И хотя роспись посуды и живопись – разные вещи, для того, чтобы на чашке или блюде появился изящный рисунок, нужно хорошо владеть кистью, - объясняет она.

Хозяйка ведет меня в соседнюю комнатку, где хранятся формы для будущих фарфоровых изделий. Свою посуду Галина именно отливает. Гипсовые формы, к которым относится очень бережно, заказывает у хорошего украинского мастера. Некоторое время назад загорелась идеей научиться делать их самостоятельно, пошла на онлайн-курсы, научилась. Но потом поняла, что лучше все-таки каждому заниматься своим делом.

- Есть люди, которые делают фарфор, а есть те, кто делает для него формы. И для того, и для другого нужен талант! Не зря же на фабрике на разных операциях стоят разные люди. Я бы, наверное, занималась росписью. Мне это больше всего нравится, - говорит Галина.

А в другой комнатке стоит самая дорогая вещь мастера – муфельная печь. Ее Галина заказывала на заводе в Челябинской области. Российские же специалисты и консультируют нашего мастера в случае необходимости профилактики или ремонта. Знаете, чего желают друг другу керамисты?! Удачных обжигов! Ведь даже если ты все до нюансов сделал на отлично, а обжиг прошел неудачно - работа насмарку.

- "Разгоняется" эта печка до 1280 градусов! Почему фарфор обычно такой дорогой? Нужно купить материал, формы, научиться отливать изделие. Потом оно сушится, обрабатывается. Затем следует первый обжиг. После него можно изделие декорировать. Бывает роспись надглазурная и подглазурная. Если вещь с подглазурной росписью, ее потом нужно покрыть глазурью и еще два раза обжечь. Первый раз изделие стоит в печи десять часов. Во второй раз я задаю программу. Сначала печь в течение четырех часов "разгоняется" до 400 градусов, затем до 850 и, наконец, до 1250! На любом этапе производства что-то может пойти не так, и вещь испортится. В общем, не простое дело! Но… затягивает, - продолжает мастер.

Мы возвращаемся в большой светлый зал. Галина предлагает показать как, собственно, рождается фарфоровое изделие, и сделать чашку.

Мастер берет сухую фарфоровую смесь, состоящую из глины, кварца, полевого шпата и прочих ингредиентов в "хитрых" пропорциях. Китайцы, скажем, веками не раскрывали своих секретов. В наше время крупные мастера охотно делятся знаниями с начинающими творцами. А те, что помельче, случается, откровенно пакостят, видя в них потенциальных конкурентов.

- Эта смесь называется шликер. Вы думаете, я сухую смесь простой водичкой развожу? Нет, здесь есть секрет. В нее добавляется жидкое стекло, происходит реакция и смесь становится похожей на сметану, - показывает Ан.

Затем Галина берет формочки для самой чашки и для ручки, и скрепляет их резинками для волос. Работа требует сноровки и физической силы. Галина призналась, что поначалу очень сильно уставала, руки были в синяках.

Теперь надо заполнить формы жидким фарфором.

Спустя совсем немного времени вода впитается в стенки формы, и нужно будет доливать шликер, чтобы форма вновь была заполнена доверху.

- А разве нельзя отлить чашку вместе с ручкой? – интересуюсь я.

- Почему нельзя? Можно! Вот этот кувшин так делался. Но сколько кувшинов и чашек я переломала! Отлить можно, все что угодно. А вот достать изделие из формы, не повредив, гораздо сложнее, - поясняет Галина.

Галина пообещала, что все будет происходить на моих глазах, и пока будущая чашка затвердевает в форме, мастер достает из шкафа изящную тарелочку с росписью. Оказалось, изначально это было донышко другого изделия. Просто в процессе отвалилось. Но Галина не растерялась и расписала его.

- Это нижняя "Ала-Арча", где я живу. Вот пруд, мостик, ива, уточки. Если бы наше общество не было таким варварским, можно было эту тарелочку повесить на входную дверь. Но сколько она так провесит?! Но вообще-то надо окружать себя красивыми штучными вещами. Не стоит их беречь, жалеть. Жизнь так коротка, и надо ею наслаждаться! Вот придет к вам в гости подруга, а вы приготовьте кофе и положите пирожные вот на такую красивую тарелку с росписью! – предлагает мастер.

Мы ждем пока между жидкостью в форме и ее краями образуется слой толщиной в несколько миллиметров. Важно, чтобы он был не слишком тонким, но и не чересчур толстым. Наконец, торжественный момент! Мастер переворачивает формы и сливает оставшийся шликер.

То, что остается в форме и есть наша будущая фарфоровая чашка. И вновь мы ждем, пока изделие немного подсохнет.

- Есть у китайцев такая интересная техника. Называется рисовое зерно. Чашка легкая, ажурная, пропускающая свет, как будто через дырочки. И когда в нее наливаешь чай, то его видно сквозь эти маленькие "окошечки". Мне так хотелось попробовать сделать подобную чашку. Оказалось, что это не так-то просто. Моя чашка, увы, подтекает, - признается Галина.

Ан еще раз осматривает нашу будущую чашку и решает, что верхнюю часть формы уже можно аккуратно снять. Затем от гипсовых оков она освобождает изящную маленькую руку. И вновь мы ждем, когда можно будет снять и вторую часть формы, сковывающую чашку.

- На Новый год мы делаем фарфоровых крысок, коров, котят, колокольчики, ангелов. Видите, вазочки? В них красиво смотрятся первоцветы. Делают значки, броши из фарфора. Видите мои сережки? Это - Ван Гог! Когда есть остатки фарфора и вдохновение, можно порисовать. Бывает, еще рисую, а рядом человек стоит и говорит: "Дописывай быстрей, я это заберу!". В фарфоре столько направлений! Можно лепить лица, ручки и ножки куклам. Или вот такой забавный сервис сделать. Он, кстати, был на фестивале "Искусство Шелкового пути".

У нас есть еще несколько минут. Галина берет в руки кисточку, краски и показывает, каким рисунком потом можно украсить нашу чашечку.

Убедившись, что чашка начала отходить от формы, Галина, вооружается резиновым молоточком, и легонько постукивает по ее краям. Насилие здесь неуместно! Форма сама должна отдать нам чашку. Раньше времени этого не случится.

Затем мастер берет фарфоровую ручку, отрезает от нее лишнее, сглаживает неровности. Стыки должны быть ровными и практически незаметными.

Все лишнее срезается и с самой чашки. Смоченной в воде губкой мастер сглаживает неровности. Когда чашка высохнет и затвердеет, Ан еще раз аккуратно отшлифует все поверхности. Если сам проделал все операции, увидел и прочувствовал каждый нюанс, то и посуду берешь в руки уже совсем с другими ощущениями. Видишь все недоработки мастера, или напротив восхищаешься его изящной работой.

Сейчас чашка кажется довольно толстой и немного неуклюжей. Но первоначальный вариант сильно отличается от конечного. Чашка после последнего обжига станет процентов на 40 меньше.

- Есть люди, у которых сразу все получается. Но это, наверное, один из двадцати. И у детей. Особенно, у маленьких. Они даже говорят: "Не надо мне помогать! Я сам!". Ко мне приводили мальчика с каким-то психическим или неврологическим заболеванием. И мы с ним лепили. Точнее, я лепила его пальчиками. Он был так доволен! Потом просил сестру снова его сюда привести. Я как-то смотрела мастер-класс одного гончара, так он интересную вещь сказал. Гончары, мол, не болеют онкологическими заболеваниями. Потому что глина забирает все плохое. Не знаю, насколько это действительно так. Но он сам свято в это верил, - вспоминает Галина Ан.

На ручке в месте соединения ее с чашкой Галина делает надсечки. Крепится ручка не клеем, а тем же самым шликером. Еще несколько движений и чашка готова.

Теперь изделие должно полностью высохнуть. Но оставлять его под прямыми солнечными лучами или на сквозняке ни в коем случае нельзя. На все про все при нынешней жаре уйдет пара дней. Потом Галина посадит чашечку в печь, обожжет, распишет, покроет глазурью, и снова обожжет в печи.

- Одна женщины заказывала мне сервис в подарок на свадьбу дочери на тему "Алисы в Стране чудес". Шесть чашек, чайник, сахарница. На них были Алиса, падающая в кроличью нору, Чеширский кот, сумасшедший Шляпник. Незабываемая работа. Знаете, есть такая книга "Путь художника" – бестселлер Джулии Кэмерон. В ней говорится о том, что любой человек может быть художником, что нет ничего недостижимого. Хочешь делать? Делай! Творчество даст тебе возможность отстраниться от действительности, порой жестокой и несправедливой, и почувствовать себя счастливым даже в самые тяжелые времена!