Турецкий врач прооперировал кыргызстанку по-японски

Эта операция на сердце относится к разряду уникальных. Кардиохирурги готовились к ней в течение года и блестяще провели ее 62-летней бишкекчанке. Об этом сообщила медиаэксперт по вопросам здравоохранения Елена Баялинова.

По словам замечательного врача одной из кардиологических клиник столицы Мустафы Унала, операция получила имя её разработчика, профессора из Японии Шигеюки Озаки. Как пояснил доктор Унал, подготовка заняла так много времени еще и из-за того, что в Кыргызстане нет расходных материалов для этого вмешательства, их пришлось заказывать в Японии, на родине её автора. Там тоже не спешили с поставкой, потому что речь шла не об оптовой закупке. Мустафа Унал договорился с коллегами из Турции, и они заказали для кыргызских кардиохирургов комплект через свою клинику.

- У этой операции как для пациента, так и для кардиохирурга, есть несколько преимуществ. Операция Озаки – это усовершенствованная хирургическая методика, при которой производится протезирование аортального клапана собственными тканями из аутоперикарда пациента. Из него же и создан клапан, главное отличие которого от механического протеза заключается в естественном биологическом сохранении проводящей системы. И что самое важное: после операции Озаки у пациента отпадает необходимость пожизненно принимать кроверазжижающие препараты, в частности, варфарин, - пояснил Мустафа Унал.

Самое частое осложнение после протезирования искусственных механических клапанов – эндокардит. После же операции Озаки оно случается очень редко, так как клапан сформирован из собственного материала и функционирует бесшумно. Работа же механического слышна на расстоянии.

От этой операции есть также польза и государству: у пациента отпадает необходимость каждый месяц или через два сдавать анализы, а медикам контролировать систему свёртывания крови, для чего требуются аппаратура, расходные материалы и т.п. У принимающих варфарин пациентов в случае резкого разжижения крови может возникнуть риск инсульта. А в случае, наоборот, её сгущения - наступить тромбоз в клапанах.

В данное время пациентка чувствует себя удовлетворительно. Врачи клиники продолжают за ней наблюдать. После полного восстановления ей отменят кроверазжижающие препараты, и женщина может вести нормальный образ жизни.

- Наша цель – распространить метод Озаки в условиях Кыргызстана. Мы хотим провести мастер-класс и показательную операцию для других наших коллег кардиохирургов, пообщаться и обменяться с ними опытом. Насколько известно, они тоже провели такую операцию. В моих планах совместно поработать и с моими джалал-абадскими и ошскими коллегами. Эта методика пока не используется в других соседствующих с нами государствах Центральной Азии, - отметил кардиохирург.

- Болезнь проявилась неожиданно. Вдруг стало не хватать сил подняться на третий этаж офиса, - рассказала по телефону прооперированная пациентка. - Врач-кардиолог провела обследование и сказала, что у меня сильно увеличен клапан и мне нужна операция, в противном случае мои лёгкие будут заполняться кровью, и я буду задыхаться.

После перенесенной в детстве ангины мне сказали, что у меня развился ревматизм, но всё тогда обошлось и до недавнего времени меня ничто не беспокоило. Я отправилась сразу в эту клинику, так как слышала много хороших отзывов о ее врачах. Чувствую себя сейчас бодро и надеюсь, что смогу помогать детям в воспитании своих шестерых внуков. Мне, считаю, повезло, что эту операцию смогли сделать в Кыргызстане".