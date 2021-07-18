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Академик Айдаралиев принимает поздравления из "Арктики"

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- Нина Ничипорова
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От российских ученых Научно–исследовательского центра "Арктика" Дальневосточного отделения РАН пришло поздравление академику Асылбеку Айдаралиеву по случаю 30–летия этого крупнейшего научного центра России.

Именно наш ученый Асылбек Айдаралиев создавал и открывал его тридцать лет назад, был его первым директором.

В поздравлении, в частности, говорится, что "благодаря вам впервые на северо–востоке России создано специализированное научное учреждение, занимающееся изучением физиологии и адаптации человека в экстремальных условиях. Вам есть чем гордиться. Созданный вами научный центр является единственным уникальным научным учреждением, в котором проводится сравнительный анализ функциональных резервов организма разных народов Севера".

Коллектив центра за короткое время под руководством Айдаралиева многое сделал для науки. И мог бы дальше работать. Но ученый решил вернуться на родину. Асылбек Акматбекович загорелся желанием создать в Кыргызстане совершенно новый университет по новым стандартам образования. И он его создал - это МУК.

Академик всю жизнь занимался наукой. Исследования под его руководством, полученные в военных экспедициях на Памире, Тянь–Шане, вызвали повышенный интерес армии, погранвойск, военных институтов. Руководство Военно–Морского флота предложило ему в свое время провести совместное обследование военнослужащих атомных подводных лодок. "Для меня, как ученого, эти исследования показались интересными, и я отправился на Дальний Восток", - говорит известный в мире ученый. Он занимался и коррекцией состояния организма водолазов при выполнении ими боевых заданий на большой глубине. Изучал и влияние экстремальных условий на здоровье строителей БАМа.

Кстати, в Кыргызстане по инициативе Айдаралиева были организованы исследования членов отряда космонавтов, уже известных и еще засекреченных, готовящихся к полетам. Семь лет он возглавлял Институт биологических проблем Севера АН СССР. И опять же по инициативе ученого был создан НИЦ "Арктика" на правах Института Академии наук СССР, директором которого он стал.

-Ради научных исследований я носился по странам и континентам, но большая часть из них связана, конечно же, с бывшим Союзом, - сказал академик. - И мне приятно, что обо мне помнят мои друзья и коллеги.


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URL: https://www.vb.kg/403694
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