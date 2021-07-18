Академик Айдаралиев принимает поздравления из "Арктики"

От российских ученых Научно–исследовательского центра "Арктика" Дальневосточного отделения РАН пришло поздравление академику Асылбеку Айдаралиеву по случаю 30–летия этого крупнейшего научного центра России.

Именно наш ученый Асылбек Айдаралиев создавал и открывал его тридцать лет назад, был его первым директором.

В поздравлении, в частности, говорится, что "благодаря вам впервые на северо–востоке России создано специализированное научное учреждение, занимающееся изучением физиологии и адаптации человека в экстремальных условиях. Вам есть чем гордиться. Созданный вами научный центр является единственным уникальным научным учреждением, в котором проводится сравнительный анализ функциональных резервов организма разных народов Севера".

Коллектив центра за короткое время под руководством Айдаралиева многое сделал для науки. И мог бы дальше работать. Но ученый решил вернуться на родину. Асылбек Акматбекович загорелся желанием создать в Кыргызстане совершенно новый университет по новым стандартам образования. И он его создал - это МУК.

Академик всю жизнь занимался наукой. Исследования под его руководством, полученные в военных экспедициях на Памире, Тянь–Шане, вызвали повышенный интерес армии, погранвойск, военных институтов. Руководство Военно–Морского флота предложило ему в свое время провести совместное обследование военнослужащих атомных подводных лодок. "Для меня, как ученого, эти исследования показались интересными, и я отправился на Дальний Восток", - говорит известный в мире ученый. Он занимался и коррекцией состояния организма водолазов при выполнении ими боевых заданий на большой глубине. Изучал и влияние экстремальных условий на здоровье строителей БАМа.

Кстати, в Кыргызстане по инициативе Айдаралиева были организованы исследования членов отряда космонавтов, уже известных и еще засекреченных, готовящихся к полетам. Семь лет он возглавлял Институт биологических проблем Севера АН СССР. И опять же по инициативе ученого был создан НИЦ "Арктика" на правах Института Академии наук СССР, директором которого он стал.

-Ради научных исследований я носился по странам и континентам, но большая часть из них связана, конечно же, с бывшим Союзом, - сказал академик. - И мне приятно, что обо мне помнят мои друзья и коллеги.