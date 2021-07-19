Афганские кыргызы покинули Таджикистан

В минувшие выходные - 17-18 июля - 345 этнических кыргызов - жителей селения Андемин уезда Вахон провинции Бадахшан Афганистана, которые 13-14 июля бежали через границу в Таджикистан, вернулись на свое постоянное место жительство. Об этом сообщают СМИ Таджикистана.

Об этом сообщает пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

Беженцы вернулись домой с четырьмя тысячами голов домашних животных и транспортными средствами

По данным Погранведомства, возвращение афганских беженцев было организовано через приграничную зону сельского джамоата Кызыл-Работ Мургабского района после того, как вопрос их личной безопасности был гарантирован правительством Афганистана.