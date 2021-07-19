Погода
$ 84.48 - 84.87
€ 99.12 - 100.62

Афганские кыргызы покинули Таджикистан

225  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В минувшие выходные - 17-18 июля - 345 этнических кыргызов - жителей селения Андемин уезда Вахон провинции Бадахшан Афганистана, которые 13-14 июля бежали через границу в Таджикистан, вернулись на свое постоянное место жительство. Об этом сообщают СМИ Таджикистана.

Об этом сообщает пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

Беженцы вернулись домой с четырьмя тысячами голов домашних животных и транспортными средствами

По данным Погранведомства, возвращение афганских беженцев было организовано через приграничную зону сельского джамоата Кызыл-Работ Мургабского района после того, как вопрос их личной безопасности был гарантирован правительством Афганистана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403703
Теги:
Афганистан, Таджикистан, беженцы, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  