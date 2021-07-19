Пограничники пресекли незаконный вывоз угля из Кыргызстана

Пограничники Лейлекского пограничного отряда пресекли незаконный провоз угля через границу. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ.

В ходе несения службы в местности Кароол-Добо Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд обнаружил грузовую автомашину SHACMAN, загруженную углем, которая направлялась из Кыргызстана в Таджикистан вне пункта пропуска.

На законные требования пограничного наряда остановиться, водитель не отреагировал и продолжил движение. Пограничный наряд начал преследование грузовика.

Для того, чтобы не дать незаконно пересечь границу, пограничному наряду пришлось применить оружие, совершив предупредительные выстрелы в воздух.

Уходившая от погони машина опрокинулась на бок. Задержанные водитель и пассажир оказались гражданами нашей страны Д.М., и Б.А.у.

После оформления соответствующих документов задержанные и уголь были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.