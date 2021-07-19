Узбекистан направляет на таджикско-афганскую границу авиацию и бронетехнику

Узбекские солдаты и офицеры совместно с коллегами из Таджикистана и России будут отрабатывать охрану таджикско-афганской границы в случае прорыва боевиков из сопредельной территории.

С 1 по 10 августа на рубежах Таджикистана с Афганистаном в Хатлонском направлении пройдут широкомасштабные совместные войсковые учения Вооруженных сил Таджикистана, Узбекистана и России. Сообщил "Азия-Плюс" источник в силовом блоке правительства Таджикистана.

Совместные антитеррористические учения таджикских, узбекских и российских военных пройдут на военном полигоне "Харбмайдон", который находится на границе с Афганистаном.

В учениях примут участие силы ВВС, ПВО, бронетехника и войска специального назначения трех государств.

Темой учений станет координация действий военных трех государств на границе в случае проникновения террористов из Афганистана в Таджикистан.

Источник отметил, что запланированные манёвры - "первые полноценные совместные учения военных Таджикистана, Узбекистана и России".

Источник: asiaplustj.info