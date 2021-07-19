В ЕАЭС создается единый рынок ветеринарных препаратов

В ЕАЭС в скором времени создадут единый рынок ветеринарных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

На совещании руководителей профильных уполномоченных органов государств ЕАЭС обсужден проект правил регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств. Проект единых наднациональных правил будет вынесен на дальнейшее рассмотрение органами союза. Окончательное решение примет совет ЕЭК.

- Сейчас в соответствии с решением еще десятилетней давности регистрация ветеринарных лекарственных препаратов осуществляется по национальным законодательствам государств нашего союза. Результаты такой регистрации взаимно признаются другими государствами-членами. Это дает право обращения ветеринарных лекарственных препаратов на таможенной территории ЕАЭС. Но практика применения этой нормы выявила ряд проблемных вопросов, негативно влияющих на рынок ветеринарных лекарственных средств союза, – отметил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко.

Принятие единых евразийских правил регулирования в этой сфере кардинально поменяет ситуацию. Достигнув ряда договоренностей, руководители уполномоченных органов стран ЕАЭС подчеркнули, что редакция отдельных положений соответствующего проекта решения совета комиссии будет дополнительно уточнена и согласована с экспертами сторон в ближайшее время.