Страны ОПЕК и Россия договорились увеличить добычу нефти

Страны-производители нефти согласились увеличить свою добычу, чтобы снизить цену на нее и ослабить давление на мировую экономику, сообщает Русская служба BBC.

Страны ОПЕК и Россия начнут наращивать поставки уже с августа. Решение призвано остановить рост цен на нефть и бензин, вызванный в последнее время восстановлением экономики во многих странах после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Цена на нефть марки Brent в этом году выросла на 43 процента, до почти 74 долларов за баррель, поскольку в прошлом году ОПЕК и партнеры сократили добычу на рекордные 10 миллионов баррелей в сутки на фоне спада спроса и цен, вызванных пандемией.

В этом году цена на нефть резко выросла из-за возобновления экономической активности, что способствовало росту инфляции в некоторых странах и угрожало затормозить восстановление мировой экономики.

На встрече 1 июля министры стран-нефтепроизводителей не смогли договориться о том, чтобы ослабить производственные ограничения на период до конца этого года.

Решение о том, чтобы с августа нарастить добычу, оказалось заблокированным из-за разногласий между Саудовской Аравией и ОАЭ.

Этот спор даже вызвал опасения по поводу стабильности картеля ОПЕК +, который контролирует более 50 процентов мировых запасов нефти.

После того как официальные переговоры зашли в тупик, министры продолжили консультации в неформальном режиме, которые продлились две недели.

В воскресенье, 18 июля, на экстренной встрече, ОПЕК и партнеры договорились увеличить поставки на два миллиона баррелей в день с августа по декабрь 2021 года, чтобы помочь стабилизировать рынок нефти, который начал восстанавливаться и на котором наблюдается дефицит.