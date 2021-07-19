Ясновидящая дала совет президенту как избежать ошибок Жээнбекова

Что ждет в Кыргызстан в ближайшее время? Ждать ли нам новых потрясений, как в политике, так и в экономике. Эти и аналогичные вопросы стали часто задавать многие кыргызстанцы. Ясновидящая Света Тойгонбаева убеждена, что кыргызстанцам нужно самим поменяться, а не ждать спасения от власти. Иначе, утверждает она, Кыргызстан будут ждать новые сложности.

- Во-первых, наше общество окутало темная энергетика. Люди слишком политизированы и заняты больше черным пиаром, чем насущными проблемами. Если мы не поменяемся, то кто бы не пришёл во власть ничего не поменяется. Поэтому в первую очередь сам народ должен поменяться. Нам нужно прекратить всякие митинги и пикеты. От этого мы теряем свою удачу.

Сейчас народу тяжело, почти 70-80 процентов населения болеет.

Нет единства среди политиков. Да что там говорить, когда нет единства у нынешней власти. Ей то как раз следует проявить обратное.

В Кыргызстане ожидается борьба между тремя крупными политиками. Остальные разделятся и примкнут к этим трем.

В связи с тем, что будет мало стран, которые окажут нам поддержку, народу будет трудно. В частности, в конце 2021 года наш народ ждут сложности. Если мы нормально переживем этот период, то с нового года нас ждут улучшения.

Нам нужно развивать медицину, которая очень слабо развита. В последнее время в этой отрасли становится все хуже и хуже.

Хорошая новость, что скоро жара спадет. В начале августа погода может поменяться и станет прохладнее, - перечислила она все плюсы и минусы.

Затронула Света Тойгонбаева и деятельность президента КР.

- Раз народ выбрал Жапарова, то нужно дать ему время. Если мы и дальше будем жить в постоянных конфликтах, то потеряем и этого президента.

Садыр Жапаров старается, но из-за ряда сложностей результатов пока нет. Вижу, что у него есть советники, которые не совсем компетентны по многим вопросам. Я бы ему советовала, если он не хочет повторить судьбу Жээнбекова, то он должен присмотреться к своему окружению.

Вот сегодня мы принимаем новые законы и против них есть достаточно противников. Вижу, что больше половины новых законов не принесут пользы народу. Люди пока этого не понимают, но со временем начнут это видеть на практике. Вначале нужно было более тщательно донести до народа все эти законы. И в дальнейшем я бы советовала более тесно работать с простыми людьми.

Да у сегодняшних высокопоставленных чиновников есть намерение что-то сделать для народа, но пока доверие народа они не оправдывают. У многих из них пока туман перед глазами и головокружение из-за полученных должностей, - отметила она.