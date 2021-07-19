В некоторых районах Бишкека не будет газа. Причина – проведение ремонтных работ

Компания "Газпром Кыргызстан" сообщает, что с 21 по 23 июля будут проводится ремонтные работы на подземных газопроводах низкого давления, расположенных по адресам: пересечение улиц Ташкумырская и Токтоналиева, а также по Л.Толстого, 126.

В связи с этим будет прекращена подача природного газа в следующих районах города, ограниченных улицами:

1) И. Ахунбаева, М. Гшлиессера, К. Шакирова, пр. Мира;

2) Северо-Ипподромная, Л. Толстого, Термечикова, Садырбаева;

3) Л.Толстого, д. №51, 53/1, 55, 57, 59, 61, 61а.

В целях обеспечения безопасности работы будут проводиться с отключением газопровода низкого давления.

Компания "Газпром Кыргызстан" приносит извинения за доставленные неудобства. Мы делаем все, чтобы использование природного газа было безопасным и комфортным.