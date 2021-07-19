Wildberries будет доставлять электронику напрямую от продавцов

Wildberries запустил новую модель продажи электроники на своем маркетплейсе, сообщает Forbes.ru.

Wildberries запустил новую модель продажи электроники на своем маркетплейсе, в рамках которой доставку товаров будут осуществлять сами продавцы.

"Wildberries расширяет сотрудничество с продавцами электроники и бытовой техники. Для этого онлайн-ретейлер запускает прямую доставку от продавцов, что позволит расширить ассортимент и начать сотрудничество с новыми селлерами", - говорится в релизе.

Продавцам, готовым самостоятельно осуществлять доставку, Wildberries предложит "низкую торговую комиссию в размере 5 процентов". Это позволит "оптимизировать операционные издержки, а также сократить логистическое плечо между продавцом и покупателем, что ускорит сроки доставки", считают в компании.