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Wildberries будет доставлять электронику напрямую от продавцов

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Wildberries запустил новую модель продажи электроники на своем маркетплейсе, сообщает Forbes.ru.

Wildberries запустил новую модель продажи электроники на своем маркетплейсе, в рамках которой доставку товаров будут осуществлять сами продавцы.

"Wildberries расширяет сотрудничество с продавцами электроники и бытовой техники. Для этого онлайн-ретейлер запускает прямую доставку от продавцов, что позволит расширить ассортимент и начать сотрудничество с новыми селлерами", - говорится в релизе.

Продавцам, готовым самостоятельно осуществлять доставку, Wildberries предложит "низкую торговую комиссию в размере 5 процентов". Это позволит "оптимизировать операционные издержки, а также сократить логистическое плечо между продавцом и покупателем, что ускорит сроки доставки", считают в компании.


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URL: https://www.vb.kg/403727
Теги:
бизнес, торговля
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