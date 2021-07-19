В РК ситуация ухудшается - Президент Токаев о коронавирусе

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация с коронавирусом в Казахстане ухудшается, передает Tengrinews.kz.

"В последнее время количество людей, инфицированных коронавирусом, резко возросло. Ежедневно регистрируется более 5 тысяч пациентов. Неделю назад мы рассматривали этот вопрос на расширенном заседании правительства. В то время правительство заявило, что все под контролем.

Но, к сожалению, ситуация не улучшается. Напротив, эпидемиологическая ситуация ухудшается. Особенно тяжелая ситуация в столице", - сказал Токаев на совещании по эпидемиологической ситуации в Казахстане.

Как отметил Президент, большинство регионов находятся в "красной" зоне.

"Число пациентов с тяжелыми и очень серьезными заболеваниями растет с каждым днем. К сожалению, мы теряем своих граждан. Поэтому нужно принимать срочные меры. Нам необходимо разработать соответствующий план работы и реализовать его", - добавил Глава государства.