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В РК ситуация ухудшается - Президент Токаев о коронавирусе

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Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация с коронавирусом в Казахстане ухудшается, передает Tengrinews.kz.

"В последнее время количество людей, инфицированных коронавирусом, резко возросло. Ежедневно регистрируется более 5 тысяч пациентов. Неделю назад мы рассматривали этот вопрос на расширенном заседании правительства. В то время правительство заявило, что все под контролем.

Но, к сожалению, ситуация не улучшается. Напротив, эпидемиологическая ситуация ухудшается. Особенно тяжелая ситуация в столице", - сказал Токаев на совещании по эпидемиологической ситуации в Казахстане.

Как отметил Президент, большинство регионов находятся в "красной" зоне.

"Число пациентов с тяжелыми и очень серьезными заболеваниями растет с каждым днем. К сожалению, мы теряем своих граждан. Поэтому нужно принимать срочные меры. Нам необходимо разработать соответствующий план работы и реализовать его", - добавил Глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/403728
Теги:
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, коронавирус, карантин
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