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Умер автор карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор

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Датский художник Курт Вестергор, получивший известность как автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда в газете Jyllands-Posten, умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.

Газета Jyllands-Posten опубликовала 12 карикатур на пророка Мухаммеда в сентябре 2005 года. Это привело к массовым протестам мусульман в Дании, а затем во многих мусульманских странах. Некоторые акции закончились беспорядками, в них погибли более 100 человек. Несколько арабских стран отозвали послов из Дании и объявили бойкот датским товарам.

Движение "Талибан" предлагало награду за убийство Курта Вестергора. Карикатуристу и его семье выделили круглосуточную охрану, которая сопровождала его до последних дней жизни.

В январе 2006 года Jyllands-Posten извинилась за публикацию изображений. Но к тому времени карикатуры в знак солидарности стали перепечатывать другие СМИ по всему миру. Одним из них был французский сатирический журнал Charlie Hebdo. Впоследствии он продолжил публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда. В 2015 году из-за них в редакции журнала совершили теракт, погибли 12 человек.

Источник: meduza.io


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URL: https://www.vb.kg/403729
Теги:
ислам
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